Камбоджа: 11-годишно момиче почина от мутация на птичи грип

П ърви смъртен случай, след заразяване с птичи грип, в Камбоджа от 2014 г. насам.

11-годишно момиче в Камбоджа почина след заразяване с птичи грип.

Вирусът на птичи грип, открит в момичето е имал мутации, които са го адаптирали по-добре към човешките клетки, предаде "Sky News".

Д-р Ерик Карлсон, който ръководи екип в Института "Пастьор" в Камбоджа, декодира генетичната последователност на вируса на момичето.

Баща ѝ също е дал положителна проба за H5N1 (силно заразен щам на птичи грип), но не е развил симптоми.

Д-р Карлсон, заяви, че вирусът на починалото момиче се различава от проби, взети от птици.

Reassuring bird flu updates after virus infected two Cambodian villagers, including 11-year-old girl who died of the illness:



➡️ No signs of human-to-human transmission

➡️ Different strain than one currently spreading globally



Source:https://t.co/diF6ts75ui