Кралица на красотата почина само няколко дни, след като спечели титлата

О бичана кралица на красотата почина само няколко дни след като бе коронована за "Мис Роял Съмърсет" 2025 и се готвеше да участва във финала на конкурса "Мис Роял Великобритания".

21-годишната Клои Робъртс имаше собствен подкаст, наречен Talk It Out, излъчван по целия свят чрез Spotify, в който се опитваше да „изкорени стигмата“ на психичните заболявания.

Все още не са публикувани подробности за това как е починала Клои Робъртс, но смъртта ѝ беше потвърдена от много нейни приятели, които публикуваха съболезнователни послания в социалните мрежи.

Тя е описвана като „един от най-милите и грижовни хора както в интернет, така и в реалния живот“ и човек, който е „обожаван от мнозина“.

Мис Робъртс, която е обучена за медицинска сестра, говори трогателно за това как е планирала да служи на общността и се опитвала да се бори с негативното отношение към конкурсите за красота, след като става "Мис Роял Съмърсет" за 2025 г.

В публикацията, с която обяви победата си, тя заявява: „Супер развълнувана съм, че тази година ще представям родния си град и ще работя като доброволец в цялото графство. С титлите имаш възможност да повишиш осведомеността за всичко, което искаш, а моят фокус е върху психичното здраве и превенцията на самоубийствата, за които съм изключително запалена.“

