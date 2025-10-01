Колоездачи откриха изчезнала жена, скитаща се полугола и кървяща

Г рупа планински колоездачи забелязаха и спасиха изчезнала туристка, която скиташе почти гола с кървящи крака из дивата природа на Айдахо, съобщиха властите и местни медии, предаде New York Post.

Хедър Уеймънт беше обявена за изчезнала от семейството си на 17 септември, ден след като изчезна, като последното ѝ известно местоположение беше в района на Прейри Крийк в окръг Блейн, Айдахо, според изявление на шерифския офис на окръг Блейн.

Само ден по-късно Уеймънт беше забелязана на отдалечена пътека в окръг Камас от група планински колоездачи, които не бяха част от интензивните усилия на множество агенции за издирването ѝ, които вече бяха в ход, съобщиха полицаите.

Братята Томи и Винтън Гуин, заедно с техния приятел Шелтън Робинсън, бяха на ежегодното си пътуване с велосипеди и къмпинг, когато случайно откриха Уеймънт в планините на повече от 27 километра от мястото, където беше видяна за последен път.

Тя скиташе по бельо, а краката ѝ бяха покрити с кръв, съобщи East Idaho News.

„Спряхме, тъй като беше очевидно, че е в лошо състояние“, разказа Томи Гуин пред медията. „Първоначално не искаше помощ. Беше уплашена и много предпазлива. Отне около половин час, преди да започне да говори.“

Idaho bikers discover missing hiker wandering wilderness nearly naked with bleeding feet https://t.co/v4xOwJVrq0 pic.twitter.com/qnrX4mxawB — New York Post (@nypost) October 1, 2025

„Дадохме ѝ филтрирана вода от потока и ѝ дадохме яке“, каза Робинсън. „Тя малко се отпусна и ни каза името си, както и че е изгубена.“

Изчезналата туристка беше свалила шортите си, за да превърже изранените си, кървящи крака, и беше оставила телефона си в колата, споделят колоездачите.

Докато помагали на Уеймънт, трима други колоездачи – Андрю Мортенсен, Ранди Айви и трети неизвестен ездач – спрели и я разпознали като изчезналата туристка, съобщи медията.

Колоездачите снабдили Уеймънт с храна и вода, докато други се опитвали да извикат помощ, но в изолирания район нямало мобилен сигнал. Използвайки GPS координати, приложение за офроуд карти и сателитни съобщения, Гуин изпратил съобщения до съпругата си в Покатело, която се обадила на властите за откритието на съпруга си, съобщи медията.

„В 15:45 ч. и след около 50 съобщения най-накрая получихме информация, че спасителен хеликоптер е на път“, каза Гуин. „Технологиите работиха много добре в тази ситуация.“

Един от колоездачите трябвало да вдигне Уеймънт на колелото си, за да я свали до поляна, където спасителният хеликоптер можел да кацне.

След като видели как я извозват за спасяване, колоездачите размишлявали върху „забележителния“ факт, че Уеймънт е успяла да излезе от пустинята въпреки трудния терен, който е преминала.

„Това е наистина сурова местност. Тя не беше на велосипедна пътека и трябваше да премине през множество планини, за да стигне там, където беше“, каза Гуин. „Нощем беше толкова студено. Забележително е, че все още е жива.“

„Много сме благодарни, че я намерихме“, добави Робинсън. „Винаги е в ума ти, че нещо може да се случи и ти да имаш нужда от спасяване. Беше страхотно да видя как работи истинско спасяване. Бях много впечатлен.“

Уеймънт беше транспортирана до местна болница от екипажа на хеликоптера до 17:45 ч. с неизвестни наранявания, съобщиха от полицията.

Колоездачите бяха похвалени от местните власти за спасяването на жената. „Особено искаме да благодарим на нашите заместник-шерифи от шерифския офис на окръг Блейн за невероятните им усилия през последните два дни, както и на планинските колоездачи, които успяха да се свържат с правоприлагащите органи, да насочат екипа на Life Flight към Хедър и да останат до нея, предлагайки помощ, докато пристигне медицинска помощ“, написа в изявление шерифът на окръг Блейн Морган Балис.

Текущото състояние на Уеймънт не е известно в момента.