Кой беше Мохамад Синвар, "сянката" на "Хамас"?

И зраелският министър-председател Бенямин Нетаняху потвърди смъртта на Мохамад Синвар, 49-годишният лидер на "Хамас" в ивицата Газа, след израелски въздушен удар срещу болница в Хан Юнис на 13 май. Нетаняху заяви, че атаката, за която по-рано се предполагаше, че е довела до смъртта на Синвар, е постигнала целта си. Израел продължава интензивната си военна кампания срещу "Хамас", като премиерът обеща да унищожи въоръжената групировка след нападението й срещу Израел на 7 октомври 2023 г., което предизвика настоящия конфликт, предаде Newsweek.

Защо смъртта на Мохамад Синвар е важна?

Мохамад Синвар е смятан за един от най-високопоставените военни командири на "Хамас", останали в Газа след повече от година и половина на ожесточени сблъсъци с Израел. Смъртта му ще нанесе сериозен удар върху лидерската структура в момент на продължаващи военни действия. Израелското правителство многократно подчертава, че основната му цел е елиминирането на ключови фигури в "Хамас", за да отслаби оперативните способности на групировката и да предотврати бъдещи атаки.

Кой беше Мохамад Синвар?

🚨 Breaking: Saudi report that Muhammad Sinwar's body was found in a tunnel in Gaza.



His elimination is confirmed. He joins his brother in hell. pic.twitter.com/sfRTLceYmr