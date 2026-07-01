Свят

Китайски учени създадоха изкуствен човешки ембрион, способен да развива органи

Откритието открива реална възможност за създаване на човешки органи в лабораторни условия за пациенти, нуждаещи се от трансплантация – цел, която доскоро изглеждаше недостижима, посочва "Ню Атлас"

1 юли 2026, 06:27
Китайски учени създадоха изкуствен човешки ембрион, способен да развива органи
Източник: iStock/Getty Images

З а първи път в света изследователски екип успя да създаде изкуствен човешки ембрион, способен да развива собствени органи – научно постижение, което може коренно да промени перспективите пред съвременната медицина.

Откритието открива реална възможност за създаване на човешки органи в лабораторни условия за пациенти, нуждаещи се от трансплантация – цел, която доскоро изглеждаше недостижима, посочва "Ню Атлас". За да бъде оценено значението на това постижение, е необходимо да се обърне внимание на един ключов етап от ембрионалното развитие – гаструлацията. Между 14-ия и 21-вия ден след оплождането човешкият ембрион претърпява радикална трансформация. Именно тогава той се превръща в триизмерна структура, изградена от три ясно разграничени клетъчни слоя, които впоследствие дават начало на всички органи в човешкия организъм. „Гаструлацията е моментът, в който ембрионът преминава от плосък диск към триизмерна структура“, обяснява водещият автор на изследването Ю Лъцян.

Пробив в науката: Ще бъде ли заменено ествественото раждане от изкуствени утроби?

Съществуващите етични и законови ограничения забраняват отглеждането на човешки ембриони след 14-ия ден от оплождането, което прави този критичен период практически недостъпен за пряко научно изследване. Макар досега да бяха разработени различни изкуствени модели, нито един от тях не успяваше достатъчно точно да възпроизведе естествения процес на развитие. Пробивът стана възможен благодарение на прилагането на пространствена биология – технология, която позволява клетките да бъдат разположени с изключителна прецизност, така че максимално точно да се възпроизведат естествените условия на ембрионалното развитие.

Пробив в науката: Ще бъде ли заменено естественото раждане от изкуствени утроби?

Учените са наблюдавали как изкуствените ембриони навлизат в стадия на гаструлация и възпроизвеждат структури и процеси, характерни за истински човешки ембрион. Сред тях са миграцията на клетки по повърхността на ембрионалния диск, формирането на невралната тръба, появата на първично черво с предшественици на белите дробове, черния дроб и панкреаса, както и образуването на примитивна сърдечна камера, която започва самостоятелно да се съкращава.

"Това изследване поставя основите за мащабно производство на органоспецифични стволови клетки в лабораторни условия, като открива път към създаването на човешки органи и развитието на регенеративната медицина“, подчертава Ю Лъцян. На практика това би могло в бъдеще да позволи възстановяването на увредени тъкани, а в по-дългосрочен план – създаването на цели човешки органи в лаборатория за пациенти, чакащи трансплантация.

Въпреки че до практическото отглеждане на човешки органи от изкуствени ембриони предстои още дълъг път, настоящото постижение значително ускорява развитието на тази научна област и предоставя на изследователските екипи по света ценни данни за разработването на още по-прецизни модели на човешкото ембрионално развитие. 

Източник: БГНЕС    
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