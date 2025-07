Китай: Осуетихме три шпионски заговора

К итайските власти обявиха, че са осуетили три шпионски заговора, като в един от случаите служител е бил изнудван, след като се е поддал на „съблазнителната красота“ на чуждестранен агент, съобщи Франс прес.

Министерството на държавната сигурност (китайската агенция за разузнаване и сигурност - бел.ред.) заяви, че „чуждестранните шпиони стават все по-активни в проникването и кражбата на тайни от Китай“, и призова държавните служители към повишена бдителност.

„Някои служители са нанесли сериозни щети, като са разкрили тайни поради липса на увереност, отслабена дисциплина и пренебрежение към правилата“, се посочва в съобщението на министерството.

Сред разкритите случаи е този на служител в провинциална администрация, който по време на командировка в чужбина попаднал в „грижливо подготвен капан за изтичане на информация“.

