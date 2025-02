Над 200 земетресения за 48 часа: Какво се случва на Санторини

Н ад 200 земетресения са регистрирани за период от 48 часа в морския район между гръцките острови Санторини и Аморгос, предаде агенция АНА-МПА.

Властите в Санторини издадоха предупреждение за сеизмична активност

Заради повишената сеизмична активност в неделя се събраха няколко научни органа, които да направят оценка и да наблюдават вулканичната дейност.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.5 || 24 km NE of #Firá (#Greece) || 4 min ago (local time 01:54:42). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/TcjKQ4pgFt