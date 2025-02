От улиците на Северна Корея до K-pop сцената: Историята на Хьок

Ю Хьок е едва на девет години, когато започва да проси по улиците на Северен Хамгьонг, една от най-бедните провинции в Северна Корея, разположена на границата с Китай и Русия. Освен просене, момчето е продавало гъби, които намира и е изпълнявал дребни поръчки на войниците в квартала.

Понякога е крал, за да оцелее – веднъж е взел кутия с обяд, оставена без надзор на метростанция. Вътре имало лъжичка развален ориз.

„Това беше просто част от ежедневието за много севернокорейци“, споделя той и добавя, че животът му е бил толкова погълнат от оцеляването, че почти не е имал време за мечти.

По-късно тази година, на 25-годишна възраст, Хьок ще дебютира в САЩ като част от K-pop момчешката група 1Verse. Групата се състои от петима членове: Хьок и Сок от Северна Корея, Айто от Япония, и американците Кени и Нейтън от азиатски произход.

1Verse ще направи история, като стане първата K-pop група с членове-дезертьори от Северна Корея.

От просия до световната сцена

Хьок е роден в крайбрежното село Кьонгсонг и е отгледан от баща си и баба си, след като родителите му се разделят, когато е на четири години. Майка му избягала в Южна Корея и се опитала да го накара да я последва, но Хьок отказал, защото бил привързан към баща си. Той разказва, че семейството му не е било крайно бедно в началото, но ситуацията се влошила след раздялата на родителите му.

Баща му отказал да работи, а баба му била твърде стара, за да помага. Така Хьок се озовал на улицата, за да оцелее. През 2013 г. баща му го убедил да замине на юг и той избягал от Северна Корея.

Пътят му на свобода бил дълъг и труден, преминал през различни държави, но той предпочита да не разкрива подробности за маршрута си, за да не застраши други бъдещи дезертьори. След като пристигнал на юг, Хьок живял с майка си само една година, преди да се премести в интернат с нейна финансова подкрепа.

Там обаче той срещнал трудности със строгата южнокорейска образователна система, като Хьок почти не е завършил основно училище преди да избяга от Севера.

Писането е било единственото нещо, което му носело утеха. „Не можех открито да споделя през какво съм преминал, но все пак исках да запиша всичко“, казва той. Първоначално не вярвал, че историята му може да бъде разбрана от другите, но подкрепен от приятели и учители, той открил страстта си към рапа.

През израстването му, музиката била лукс, а K-pop - нещо, за което дори не знаел. Когато започнал да се чувства самотен и да му липсва баща му, той започнал да се изразява чрез музика, наричайки себе си „най-самотния от самотните“ в песента „Ordinary Person“.

Хьок завършва гимназия на 20 години и работи на непълен работен ден, за да се издържа. През 2018 г. неговият рап талант привлякъл вниманието на Мишел Чо, бивш музикален продуцент на SM Entertainment, която го поканила в агенцията си Singing Beetle. „Не вярвах на Мишел около година, защото мислех, че ме лъже“, споделя Хьок, обяснявайки, че дезертьорите често стават жертви на измами на юг.

Но постепенно той осъзна, че Чо "инвестира твърде много време и пари", за да не бъде искрена.

"Мислех, че севернокорейците може да са страшни“

През 2019 г. 24-годишният Ким Сок, също дезертьор, избягал на юг. За разлика от Хьок, той израснал в по-заможно семейство и имал достъп до K-pop и K-драми чрез контрабандни USB и SD карти. Още от първия ден в Singing Beetle, Мишел Чо забелязала, че и двамата са „празни платна“ в музикалната индустрия.

„Те не знаеха абсолютно нищо за поп културата“, споделя тя, но се удивила на тяхната способност да издържат на физическите и психическите предизвикателства.

Хьок и Сок трябвало да се научат на етикет, да участват в дискусии и да се подготвят за медийни интервюта. По време на обучението си Хьок започнал да поставя под въпрос много неща, дори към Мишел Чо, заявявайки: „Защо? Защо е необходимо?“.

Но какво мислят другите две момчета за колегите си от групата?

“В началото се страхувах, защото Северна Корея има враждебни отношения с Япония. Мислех, че севернокорейците ще бъдат страшни, но това се оказа, че не е вярно", казва Айто, който на 20 е най-младият член на бандата .

Кени, който е прекарал голяма част от живота си в САЩ, добавя, че е имало и малки културни различия, с които му е отнело време да свикне.

В края на миналата година групата добави пети член, Нейтън, американец със смесено лаоско и тайландско наследство към групата.

Те имат за цел да дебютират в САЩ по-късно тази година - решение, което лейбълът се надява да привлече повече американски фенове.

Мечти за Северна Корея

um hi while youre here .. 1VERSE (유니버스) is a 5-Member K-POP predebut group under Singing Beetle Entertainment. Previously known as SBBoys, the members of the group are Hyuk, Seok, Nathan, Kenny, and Aito. Please tune in for their debut (which is undisclosed as of now) pic.twitter.com/ZfAq30py2F