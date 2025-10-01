Израелски кораби спряха флотилията с помощ за Газа

И зраел спря "безопасно" кораби от флотилията "Глоубъл Сумуд" , превозваща хуманитарна помощ за Ивицата Газа, съобщиха от израелското външно министерство, предаде АФП.

"Вече няколко кораба от флотилията бяха безопасно спрени и пътниците им се прехвърлят в израелско пристанище. Грета и нейните приятели са в безопасност и здрави", добавиха оттам.

Малко по-рано флотилията, превозваща хуманитарна помощ за Ивицата Газа, съобщи, че израелски военни кораби спират опита ѝ да достигне до палестинската територия, предаде АФП.

Флотилията "Глоубъл Сумуд" – около 45 плавателни съда с активисти и политици, включително шведската екоактивистка Грета Тунберг, отплава от Испания миналия месец с цел да прекъсне израелската блокада на Газа, където ООН съобщава за настъпване на глад.

"Военните кораби напредват, за да прехванат флотилията, която е само на 81 морски мили от Газа", съобщи в изявление магребската част от флотилията.

Френският политик Мари Месмьо и френско-палестинският депутат в Европейския парламент Рима Хасам заявиха, че техните плавателни съдове вече са прехванати от израелски кораби.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро публикува в X, че израелските военни "в момента се качват на флотилията".

По-рано израелските власти предупредиха флотилията да не влиза във водите, попадащи в зоната на блокадата на Газа.

"Израелската флота се свърза с флотилията и поиска да промени курса си", се посочва в изявление на външното министерство на Израел.

„Израел информира флотилията, че се приближава към активна бойна зона и нарушава законна морска блокада", добавиха от оттам.

Испания и Италия, които изпратиха морски ескорт, призоваха корабите от флотилията да спрат, преди да навлязат в обявената от Израел зона на блокада край Газа.

Италианският външен министър заяви, че Израелските власти са гарантирали пред него, че няма да прилагат никакво насилие срещу хуманитарната флотилия, предаде "Ройтерс".

Министърът на отбраната на Италия отбеляза, че хората, намиращи се на борда на корабите от флотилията "Глоубъл Сумуд" трябва да бъдат отведени в пристанище Ашдод.

Израел посочи, че е предложил мирното прехвърляне на хуманитарната помощ за Ивицата Газа чрез безопасни канали.