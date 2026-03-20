Свят

Израел ликвидира още ирански лидери

Есмаил Ахмади ръководеше разузнавателната служба на "Басидж"

20 март 2026, 19:05
Източник: GettyImages

И зраелската армия заяви днес, че при въздушен удар в Техеран е убила ръководителя на разузнаването на иранските паравоенни сили "Басидж", предаде "Франс прес".

"Есмаил Ахмади, който заемаше поста ръководител на разузнавателната служба на "Басидж", беше ликвидиран" в нощта срещу 17 март при удара срещу събрали се в палатка командири на тази паравоенна организация, при който загина нейният лидер генерал Голамреза Солеймани, са казва в изявление на израелската армия.

"В рамките на своите функции Ахмади е играл централна роля в насърчаването и осъществяването на терористични дейности, провеждани от силите "Басидж". Освен това той е бил натоварен, от името на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), да поддържа обществения ред и ценностите на режима", се допълва в изявлението.

Израелската армия потвърди също смъртта на говорителя КГИР Али Мохамад Нани, убит тази нощ при израелско-американски удари. 

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Иран Израел война
Последвайте ни
biss.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Такива мерки "ще трябва да бъдат решени на ниво ЕС"

Всичко от днес

От мрежата

