Измама като от филм: Италианец се маскирал като мъртвата си майка, за да прибира пенсията ѝ

Майката на измамника, Грациела Дал'Ольо, починала на 82-годишна възраст, а синът ѝ никога не съобщил за смъртта ѝ

25 ноември 2025, 12:58
Измама като от филм: Италианец се маскирал като мъртвата си майка, за да прибира пенсията ѝ
Източник: iStock/Getty Images

Б езработен мъж се е представял за починалата си майка, за да получава хиляди евро годишно от пенсията ѝ, в скандал, който италианските власти нарекоха „госпожа Даутфайър“, съобщават местни източници, цитирани от New York Post.

56-годишният мъж, чиято самоличност не е разкрита, извършил измамата след смъртта на майка си преди три години, като скрил мумифицираното ѝ тяло в семейния им дом, съобщава италианският вестник Corriere della Sera. Майката на измамника, Грациела Дал'Ольо, починала на 82-годишна възраст, а синът ѝ никога не съобщил за смъртта ѝ.

Вместо това той натъпкал тялото ѝ в спален чувал и го скрил в пералното помещение на дома им, отбелязва изданието. Когато властите открили Дал'Ольо, тялото ѝ вече било мумифицирано. През цялото време синът ѝ внимателно имитирал всеки детайл от майка си — включително грима ѝ — и продължавал да получава пенсията ѝ. Той дори успял да поднови личната ѝ карта в правителствена служба в покрайнините на Мантуа, след като тя починала, според Corriere della Sera.

С пенсията на майка си и портфолиото от имоти — три къщи — синът прибирал около 61 000 долара годишно, съобщава вестникът.

Властите описаха престъплението като „трансформация в стил г-жа Даутфайър“, във връзка с филма от 1993 г., в който Робин Уилямс играе разведен комик, който се преструва на икономка, за да вижда децата си, докато се опитва да отблъсне новия любим на бившата си съпруга.

Но проницателен държавен служител най-накрая разкрил схемата, след като забелязал „мъжествените“ му черти, включително ниския му глас и „дебелия“ врат, съобщава изданието.

Служителят уведомил властите, които сравнили снимки на Дал'Ольо и сина ѝ и установили измамата. Синът позволил претърсването на дома му, където било открито тялото на майка му, макар че разследващите не смятали, че някакви външни обстоятелства не са допринесли за смъртта ѝ.

„Вероятно е починала от естествена смърт, но това ще бъде установено от аутопсията. Това е много странна история и много, много тъжна“, каза пред вестника Франческо Апорти, кметът на Борго Вирджилио. Според изданието официалната аутопсия все още не е приключила.

Синът е разследван за незаконно укриване на тяло и измама с помощи. Все още не е ясно дали е арестуван.

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
