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Исторически трилър: САЩ е на осминафинал след гениален гол на Малик Тилман

Националният отбор на САЩ си осигури място на осминафиналите на Световното първенство по футбол 2026 след инфарктна победа с 2:0 над Босна и Херцеговина. Герой за американците стана Малик Тилман, който реши мача с феноменален пряк свободен удар

Стела Христова Стела Христова

2 юли 2026, 09:50
Исторически трилър: САЩ е на осминафинал след гениален гол на Малик Тилман
Източник: БГНЕС/Vesti.bg

П онякога най-впечатляващият играч на терена е най-тихият и скромен извън него.

В продължение на 81 минути американският халф Малик Тилман покриваше почти всяко стръкче трева на стадиона в Санта Клара. Той правеше точно това, което демонстрира от началото на това Световно първенство: преследваше съперниците, пресираше, отнемаше топки и сглобяваше американската атака, без да парадира и да изисква признание, пише New York Post.

Но в момент, в който САЩ водеше крехко с един гол и трябваше да удържа натиска на Босна и Херцеговина с 10 души на терена заради червения картон на Фоларин Балогун, Тилман сътвори решителния миг в своята международна кариера.

В 82-ата минута неговият гениално извилен пряк свободен удар прелетя над стената на босненците и се заби неспасяемо в горния ъгъл на мрежата. Докато топката опъваше мрежата, Тилман успя да заличи и нещо много по-голямо: всяко едно съмнение, което го преследваше преди началото на този голям форум. След колеблив и труден сезон в клубния си тим Байер Леверкузен, който сериозно разклати увереността му, Тилман пристигна на Световното първенство с амбицията да започне на чисто.

  • Моторът в халфовата линия на Почетино

Пълното му преобразяване на терена вече е невъзможно да бъде игнорирано. Халфът влезе в този решителен мач за класиране като лидер на американците с 13 възстановени владения на топката, втори по брой създадени голови положения (пет) и с ключова асистенция за първия гол на Балогун в предишния мач срещу Парагвай. Тези сухи цифри само потвърждават това, което зрителите виждат с просто око: Тилман се превърна в истинския двигател в средата на терена за янките.

Въпреки огромния успех обаче, сдържаният му характер остава непроменен.

„Мечтаех за точно такъв мач. Мечтаех да изпълня пряк свободен удар и да отбележа. Упражнявах тези изпълнения упорито по време на тренировките и се радвам, че днес показах на какво съм способен“, сподели скромно Тилман след края на двубоя.

Той разкри и забавна подробност от краткия разговор със съотборниците си секунди преди гола, взривил трибуните:

„Обсъждахме всички възможни варианти за изпълнението. Говорихме за удар под стената, за стрелба в ъгъла на вратаря или над стената. Знам, че някои от момчетата се съмняваха, че ще успея да прехвърля стената от тази позиция, но аз бях уверен, защото го бях тренирал.“

Голът хвърли стадиона в истинско безумие и подпечата крайното 2:0, превръщайки Тилман в един от най-незаменимите тактически стълбове в схемата на селекционера Маурисио Почетино.

„Той е много специален футболист. Малик е един от най-талантливите играчи, с които Съединените щати разполагат в момента“, не спести суперлативите си и самият Почетино след класирането.

  • Уроците от миналото и новият характер

Когато миналото лято американците отпаднаха безславно още в груповата фаза на Златната купа след загуба от Панама, в отбора цареше примирение. В сряда вечер обаче, в най-важния мач в кариерите им, те показаха, че са научили урока си – бориха се до последно и се издигнаха над обстоятелствата, въпреки числения пасив на терена.

„Това показва колко зрял и силен психически е станал този отбор“, коментира защитникът Крис Ричардс. „Мисля, че мач след мач доказваме на скептиците, че грешат. Ние знаехме, че притежаваме този потенциал, просто трябваше да го демонстрираме в точния момент.“

Пътят към върха: Емоциите на отбора на САЩ след победата над Босна и Херцеговина
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босна и херцеговина
босна и херцеговина
босна и херцеговина
босна и херцеговина

След мача Тилман беше попитан как би оценил личното си представяне, а вроденото му смирение отново пролича на лицето му.

„Доста ниско“, призна той с усмивка. „Честно казано, на полувремето изобщо не бях доволен от себе си, особено заради играта си при дефанзивните статични положения. Но, разбира се, усещането да вкараш толкова важен гол, който праща отбора ти в елиминациите на Световно първенство, е просто невероятно.“

За футболист, чието сдържано и тихо поведение често е било тълкувано погрешно като липса на хъс, този триумф е поетична справедливост. Тилман не отпразнува гола си с театрални жестове, нито се опита да открадне светлината на прожекторите. Той просто си свърши работата перфектно тогава, когато родината му имаше най-крещяща нужда от това. Понякога най-тихият глас пише най-гръмката и славна глава в историята.

Редактор: Стела Христова
Малик Тилман САЩ Световно първенство Футбол Пряк свободен удар Гол
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