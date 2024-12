Информатор на OpenAI е намерен мъртъв в Сан Франциско

И зследовател на OpenAI, превърнал се в информатор, е бил намерен мъртъв в апартамент в Сан Франциско, съобщиха властите.

Тялото на 26-годишния Сучир Баладжи е открито на 26 ноември, след като от полицията съобщиха, че са получили обаждане с молба да проверят какво е състоянието му.

Съдебният лекар в Сан Франциско е установил, че смъртта му е самоубийство, а полицията не е открила доказателства за насилие.

OpenAI whistleblower Suchir Balaji, who accused the company of breaking copyright law, found dead in apparent suicide pic.twitter.com/VRsCAZwnZN