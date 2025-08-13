Гърция в пламъци: Евакуираха туристи и болница заради огъня

Д есетки горски пожари са избухнали на гръцките острови Кефалония и Закинтос, както и в районите Етолоакарнания и Фокида в Централна Гърция, предаде NOVA.

На много места се наложи през нощта да евакуират туристите, съобщи БНР. На остров Хиос десетки туристи бяха прехвърлени с катери на морска охрана от плажа в друг район на острова. Изгоряха къщи, вили, хотел. Евакуираха дори пациентите на една болница. Пожарникарите насочиха огъня към гората, за да не се разпространи повече в населени райони.

Огромни щети нанесе огъня в област Ахеа на Пелопонес. Там са засегнати много къщи, леки автомобили, малки семейни хотели и икономическата зона на Патра.

Все още е затворен пътят Патра -Пиргос. Над 200 пожарникари гасят на три места. По въздух действат самолети и хеликоптери. 25 села са евакуирани, които са и туристически райони.

Βόρειος Ήπειρος :Ανησυχητική η κατάσταση με τις #πυρκαγιες

Κάηκαν σπίτια στην Κάτω Λεσινίτσα

2 αεροσκάφη PZL στέλνει η Ελλάδα ΑΦΟΥ ΚΑΗΚΑΝ ΠΡΩΤΑ

Σοβαρή η κατάσταση στον Δήμο Φοινικαίων

το πύρινο μέτωπο έχει περάσει στο χωριό Κρανιά

Μάχη με τη #φωτια στο Λούκοβο Δήμου Χιμάρας https://t.co/HJKjtv9x8l pic.twitter.com/vWxBOkSR01 — Penny Rage (@penny_rage) August 11, 2025

Дим покри остров Закинтос. Там бяха евакуирани две поликлиники. Дежурна е болницата на острова. Много хора имат дихателни проблеми от пожара.

С мащабен пожар се борят огнеборци и доброволци и в Превеза в северозападна Гърция. 170 пожарникари със 70 водоносни коли правят опит да ограничат движението на огъня.

Все още духа силен вятър, който разраства огнищата.

Днес с висок риск са Пелопонес, Халкидики и островите в Егейско море. По данни на гръцките власти около 02:30 ч. на 12 август е избухнал пожар в планинска местност близо до село Лагада на остров Кефалония, като на място са изпратени над 60 пожарникари, четири самолета и един хеликоптер. На място са изпратени и три екипа от катерачи, които да помогнат на пожарникарите да достигнат до труднодостъпния район, в който бушува огнената стихия.