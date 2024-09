Подкрепян от Тръмп кандидат за губернатор бе уличен в публикации на порнографски сайт

М арк Робинсън, кандидатът на републиканците за губернатор на Северна Каролина, който се очертава да е един от най-оспорваните щати на президентските избори в САЩ, снощи изключи възможността да се оттегли от надпреварата, след като Си Ен Ен разкри негови противоречиви съобщения за нацизма и робството, публикувани на порнографски уебсайт през 2010 г., предаде Франс Прес.

Робинсън, който се опитва да стане първият чернокож губернатор на този щат с подкрепата на кандидата за президент на Републиканската партия Доналд Тръмп, категорично отрече да е автор на публикуваните под псевдоним послания, разкрити от Си Ен Ен.

Във видеопослание той осъди "хапливите таблоидни лъжи". "Оставаме в надпреварата", добави Робинсън.

Trump ally refuses to leave governor's race after 'Black Nazi' comments emerge on porn site

