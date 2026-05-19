Големи горски пожари бушуват в САЩ

Д ва големи горски пожара бушуваха в Южна Калифорния в понеделник вечерта, което наложи издаването на заповеди за евакуация на десетки хиляди жители, тъй като силни ветрове заплашваха да подхранят още повече пламъците, съобщиха властите, предаде ДПА.

Източник: БТА

Пожар на северозапад от Лос Анджелис, близо до град Сими Вали, се е разпрострял на площ от около 5,5 квадратни километра, съобщават пожарникарите. Друг пожар на остров Санта Роза край калифорнийското крайбрежие е достигнал площ от около 59 квадратни километра, съобщи държавната противопожарна агенция.

Източник: БТА

Неконтролируем горски пожар край Лос Анджелис, евакуират няколко града

За няколко района бяха издадени заповеди за евакуация и предупреждения. Само в окръг Вентура засегнати са около 29 000 души.

Националната метеорологична служба прогнозира така наречените ветрове "Санта Ана" за региона – условия, известни с бързото разпространение на горските пожари.

Източник: БТА

Лос Анджелис гори – евакуация и извънредно положение

Пожарите съживиха спомените за два опустошителни пожара в началото на миналата година – пожарът "Палисейдс" в западния край на Лос Анджелис и пожарът "Итън" близо до Пасадена и Алтадена – които унищожиха над 16 000 сгради и отнеха живота на 31 души.

Силните ветрове по това време спомогнаха за бързото разпространение на пожарите, като огнеборците се бореха с пламъците в продължение на седмици, преди да успеят да ги овладеят.