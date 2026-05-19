Големи горски пожари бушуват в САЩ

Обновена преди 1 час / 19 май 2026, 07:25
Д ва големи горски пожара бушуваха в Южна Калифорния в понеделник вечерта, което наложи издаването на заповеди за евакуация на десетки хиляди жители, тъй като силни ветрове заплашваха да подхранят още повече пламъците, съобщиха властите, предаде ДПА.

Пожар на северозапад от Лос Анджелис, близо до град Сими Вали, се е разпрострял на площ от около 5,5 квадратни километра, съобщават пожарникарите. Друг пожар на остров Санта Роза край калифорнийското крайбрежие е достигнал площ от около 59 квадратни километра, съобщи държавната противопожарна агенция.

Неконтролируем горски пожар край Лос Анджелис, евакуират няколко града

За няколко района бяха издадени заповеди за евакуация и предупреждения. Само в окръг Вентура засегнати са около 29 000 души.

Националната метеорологична служба прогнозира така наречените ветрове "Санта Ана" за региона – условия, известни с бързото разпространение на горските пожари.

Лос Анджелис гори – евакуация и извънредно положение

Пожарите съживиха спомените за два опустошителни пожара в началото на миналата година – пожарът "Палисейдс" в западния край на Лос Анджелис и пожарът "Итън" близо до Пасадена и Алтадена – които унищожиха над 16 000 сгради и отнеха живота на 31 души.

Силните ветрове по това време спомогнаха за бързото разпространение на пожарите, като огнеборците се бореха с пламъците в продължение на седмици, преди да успеят да ги овладеят.

Източник: BTA, Алексей Маргоевски    
Сграда се срути в Германия, издирват трима души под отломките

Свят Преди 11 минути

Операцията се провежда в град Гьорлиц, близо до германско-полската граница. Спасителите претърсват района ръчно с помощта на кучета, обучени да откриват хора под отломки, сред купчини тухли и разрушени греди

Полицията засилва контрола по абитуриентските балове

България Преди 12 минути

Засилено полицейско присъствие ще има около училища и места за тържества

„SOS Разтребители“ идват тази вечер по NOVA

Любопитно Преди 42 минути

Супер екипът от разтребители се захваща с първата си мисия точно в 20:00 ч.

Тъжна развръзка след три дни издирване - откриха тялото на мъж от село Средногорци

Тъжна развръзка след три дни издирване - откриха тялото на мъж от село Средногорци

България Преди 44 минути

56-годишният мъж беше в неизвестност от 16 май

Sofia Summer Fest се подготвя за своето седмо издание

Sofia Summer Fest се подготвя за своето седмо издание

Любопитно Преди 54 минути

Летният фестивал на София ще се състои от 22 юли до 13 септември

Най-лошото е зад гърба им: Три зодии приключват с трудностите

Най-лошото е зад гърба им: Три зодии приключват с трудностите

Любопитно Преди 57 минути

Астрологичната прогноза за май 2026 г. сочи към края на труден период за три зодиакални знака

Мистерията с „Бебето Окланд“: Тялото на дете, намерено увито във вестник на 116 години, може да е на 300 години

Мистерията с „Бебето Окланд“: Тялото на дете, намерено увито във вестник на 116 години, може да е на 300 години

Свят Преди 1 час

Денят е бил съвсем обикновен. На 29 юли 2024 г. строителна бригада извършва ремонтни дейности в къща в историческия пазарен град Бишъп Окланд. С започването на работния ден работниците правят неочаквано и зловещо откритие

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

България Преди 1 час

Братът на принцеса Даяна се ожени за четвърти път

Братът на принцеса Даяна се ожени за четвърти път

Любопитно Преди 1 час

9-ият граф Спенсър се врече във вечна вярност на професор Кат Джарман на скромна церемония в Седона. Романтичното събитие идва след финализирането на бурния развод на Чарлз Спенсър и поредица от съдебни битки с бившата му съпруга Карън

Големият пропуск: НАСА може би е подминала признаци за извънземен живот

Големият пропуск: НАСА може би е подминала признаци за извънземен живот

Любопитно Преди 1 час

В продължение на десетилетия водещите космически агенции по света разработват инструменти за търсене на извънземни цивилизации, основавайки се на едно ключово предположение: биологията винаги оставя след себе си специфични молекули

Черна статистика: Жертвите на Ебола в Конго растат, вирусът повали и американски лекари

Свят Преди 1 час

Епидемията от опасния вирус Бундибугио се разраства бързо на нова, по-широка територия. Световната здравна организация обяви международна извънредна ситуация, а САЩ започнаха спешна евакуация на свои граждани към Европа

Заради високите цени: Румен Радев на среща с представители на търговските вериги

България Преди 1 час

Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените

„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

Любопитно Преди 1 час

Херцогинята на Съсекс откри в Швейцария мемориала „Изгубеният екран“, посветен на децата, починали в резултат на онлайн тормоз. Тя призова световната общност за незабавни мерки срещу опасностите в дигиталната среда и изкуствения интелект

Прокуратурата оспори оправдателната присъда на Николай Малинов по делото за шпионаж

Свят Преди 1 час

Според държавното обвинение постановената присъда е неправилна, което налага нейната отмяна

Милиони за главите на Тръмп и Нетаняху: Парламентът на Иран пред безпрецедентно гласуване

Свят Преди 1 час

Парламентът на страната се готви да гласува законопроект, предлагащ възнаграждение за убийството на лидерите на САЩ и Израел след февруарските удари срещу Иран, при които загина върховният лидер Али Хаменей

Маскиран като емоджи американец нахлу при маймунката Пънч

Маскиран като емоджи американец нахлу при маймунката Пънч

Свят Преди 1 час

Двама туристи се озоваха зад решетките след скандална проява в клетката на най-популярното маймунче в интернет. Заради инцидента в град Ичикава, управата на парка вдигна на крак полицията и въвежда извънредни мерки за сигурност

