Германската полиция арестува сириец, организирал терористичен акт

Г ерманската полиция е задържала 28-годишен сириец във връзка с план за използване на самоделна бомба срещу цивилни цели, предаде АФП.

Полицията, която е арестувала мъжа в Хамбург, е претърсила и редица адреси в южния град Кемптен.

В операцията са участвали около 250 полицаи, които са иззели доказателства, включително химически вещества.

ICYMI - another Syrian asylum seeker arrested in Germany on suspicion of planning a serious terror attack. https://t.co/kuvfRDL88E