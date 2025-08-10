Свят

Франция: Специални затвори за наркодилърите

В борбата срещу наркотърговията Франция залага на затворите с най-строг режим, с пълна изолация

10 август 2025, 14:04
Франция: Специални затвори за наркодилърите
Източник: iStock

В борбата срещу наркотърговията Франция залага на затворите с най-строг режим, с пълна изолация, съобщи Deutsche Welle.

Но дали така ще спре нарастващото насилие?

Министърът на правосъдието на Франция Жералд Дарманен обещава "радикална трансформация на наказателната система". Този модел е заимстван от италианската борба срещу мафията от 1990-те години, пише АРД. За тази цел във Франция ще заработят два нови затвора. Единият - Вондан льо Вией вече отвори врати, а другият - Конде сюр Сарт - предстои да бъде открит.

Във Вондан льо Вией са инсталирани 450 видеокамери за следени на затворниците. В стаите за външни посещения директен контакт няма - само през интерком. След всяко посещение затворниците са претърсвани и трябва да се съблекат за целта. Мобилни телефони и дронове не могат да функционират на територията на затвора и около нея.

Целта е затворниците да бъдат напълно изолирани, обяснява правосъдният министър Дарманен. "Знаем, че наркотрафикантите, които смятаме, че поддържат близки връзки с организираната престъпност, продължават да комуникират с външния свят. Дори когато са в изолираните части на затворите, те организират сделките си и операциите си по пране на пари оттам, обявяват награди за главите на прокурори и полицаи." Предстои 100 затворници да бъдат преместени във Вондан льо Вией, още толкова ще бъдат прехвърлени в другия нов затвор през октомври.

"Освобождение от капана на наркотрафика"

Затворите с максимална сигурност са компонент от промяна в законодателството, чиято цел е да намали наркотрафика във Франция, пише АРД. Конституционният съд в страната одобри законопроекта през юни при условието, че бъде доказана връзката на затворниците с организираната престъпност.

Законът предвижда да "освободи Франция от капана на наркотрафика", включително чрез създаването на специална прокуратура за организираната престъпност. Престъпниците, които сътрудничат на властите, ще получат възможност за по-леки присъди. Общините ще могат временно да затварят магазини, ако има опасения, че там се перат пари от наркосделки. Френското министерство на икономиката изчислява, че във Франция 200 000 души изкарват прехраната си от наркотрафик. Годишният приход от тези дейности е 3,5 милиарда евро, а според други изчисления - дори шест милиарда.

Проблемите с наркотрафика са все по-големи

През 2024 година Сенатът представи доклад за наркотрафика в страната. Според данните в него престъпните мрежи са станали по-гъвкави, а конкуренцията за територия се е ожесточила, пише АРД. Броят на престъпленията се е повишил значително - между 80 и 90 на сто от убийствата и опитите за убийства могат да бъдат свързани с наркотрафика.

Френските медии постоянно съобщават за сблъсъци, престрелки и нападения между различни наркобанди, включително в по-малки градове като Гренобъл и Ним. Отново и отново хора, които нямат нищо общо с наркотрафика или престъпността, стават жертви на подобни престъпления.

Спазват ли се основните права?

Учени като Ян Бизю обаче изразяват съмнение, че затворите с максимална сигурност ще променят фундаментално проблемите, свързани с наркотрафика. Изследователят се занимава с с политиките за противодействие на тази престъпност в Университета в Монпелие. "Един от въпросите, които изникват, е за какво точно ще служат тези затвори", казва Бизю.

Според експерта има други легални стъпки, чрез които да се ограничи комуникацията на затворниците с външния свят. Това беше подчертано и от Държавния съвет, най-висшия френски административен съд, в предварителната му оценка: "Този нов закон ще доведе само дотам, че престъпниците, занимаващи се с наркотици, ще бъдат задържани на едно място - при изключително строги условия, които представляват посегателство върху основните права", заяви Бизю.

Правителството планира и следващи затвори

Напълно неясно е например по какви критерии ще се решава кои престъпници да бъдат изпратени в затворите с максимална степен на сигурност, продължава Бизю. Редица адвокати изтъкнаха, че възможностите за обжалване на преместването във Вондан льо Вией  са недостатъчни, пише АРД. Повод за критики стана и фактът, че контактите със семействата на затворниците ще бъдат драстично ограничени.

Според Бизю обаче най-яркият пример са системните претърсвания на затворници след контактите им с хора отвън и заради които трябва да се съблекат: "Според мен това е огромен проблем за както за отношението към основните права, така и към правата на затворниците".

Адвокатът на наркотрафикант, който трябва да бъде преместен във Вондан льо Вией, вече е подал жалба срещу министъра на правосъдието Дарманен за пренебрегване на изискванията на Конституционния съвет. Това обаче изглежда не прави впечатление на министъра: той иска да създаде "четири до пет" затвора с максимална степен на сигурност до 2027 година.

Източник: Deutsche Welle    
Наркотрафик Франция Затвори със строг режим Организирана престъпност Съдебна реформа Изолация на затворници Насилие Законодателство Права на човека Борба с престъпността
Последвайте ни
МС отговори на Радев за държавните имоти: Злонамереност и желание за поредна атака

МС отговори на Радев за държавните имоти: Злонамереност и желание за поредна атака

Украйна: Отвоювахме село Безсаливка в Сумска област

Украйна: Отвоювахме село Безсаливка в Сумска област

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Водещи европейски лидери призоваха за натиск върху Москва, Зеленски им благодари

Водещи европейски лидери призоваха за натиск върху Москва, Зеленски им благодари

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Какво се случва, ако активирате електронната паркинг спирачка в движение

Какво се случва, ако активирате електронната паркинг спирачка в движение

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 1 ден
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 1 ден
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 1 ден
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 1 ден

Виц на деня

Понякога денят ми започва страхотно. Но после ставам от леглото...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Радев: Само в ръцете на знаещи и можещи техниката се превръща в отбранителни способности

Радев: Само в ръцете на знаещи и можещи техниката се превръща в отбранителни способности

България Преди 1 час

Във Варна се проведе церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2025 на Висшето военноморско училище

"Топлофикация" започва да разпраща изравнителните сметки в София

"Топлофикация" започва да разпраща изравнителните сметки в София

България Преди 1 час

Близо 58% от домакинствата се очаква да получат пари обратно

„Диви и красиви“ – в търсене на истинската любов

„Диви и красиви“ – в търсене на истинската любов

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте старта на риалити формата в понеделник от 21:00 ч. по NOVA

Отчетоха завишени нива на метан и въглероден диоксид след пожара в Харманли

Отчетоха завишени нива на метан и въглероден диоксид след пожара в Харманли

България Преди 3 часа

Огънят пламна в събота в близост до автоморга

Случаят със сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Авиокомпанията излезе с позиция

Случаят със сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Авиокомпанията излезе с позиция

България Преди 3 часа

"По съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани", се посочва в нея

<p>Тайните на фамилия Живкови: Говори&nbsp;един от най-близките приятели на Иван и Тодор Славкови</p>

Тайните на фамилия Живкови: Говори Христо Крушарски, един от най-близките приятели на Иван и Тодор Славкови

България Преди 4 часа

Вижте какво разказа той в специално интервю за NOVA

Полицията в Охрид: Объркахме се, все още не сме открили изчезналия българин

Полицията в Охрид: Объркахме се, все още не сме открили изчезналия българин

Свят Преди 4 часа

По-рано македонските власти обявиха, че е открито тялото на 52-годишен мъж

Извънредна проверка на БАБХ и МВР в Пловдивско заради шарката по животните

Извънредна проверка на БАБХ и МВР в Пловдивско заради шарката по животните

България Преди 5 часа

Обект на акцията е селскостопанският пазар в град Раковски

И американски вертолет Black Hawk се включи в борбата с пламъците в Бургаско

И американски вертолет Black Hawk се включи в борбата с пламъците в Бургаско

България Преди 5 часа

Бедственото положение в Сунгурларе остава в сила

10 август: Денят, в който Църквата изгуби пазителя на своите съкровища

10 август: Денят, в който Църквата изгуби пазителя на своите съкровища

Любопитно Преди 6 часа

Почитаме паметта на свети архидякон Лаврентий

Националният събор на народното творчество в Копривщица ще бъде закрит с едночасов концерт

Националният събор на народното творчество в Копривщица ще бъде закрит с едночасов концерт

Любопитно Преди 6 часа

Заключителната изява ще бъде на централната сцена

След 5-месечен престой на МКС: Астронавти се завърнаха на Земята с капсула на SpaceX

След 5-месечен престой на МКС: Астронавти се завърнаха на Земята с капсула на SpaceX

Любопитно Преди 7 часа

Тя кацна успешно край бреговете на Калифорния

<p>Тристранна среща между Тръмп, Путин и Зеленски - възможна ли е</p>

Тръмп е готов за тристранна среща с Путин и Зленски в Аляска

Свят Преди 7 часа

Кремъл обаче изрази резерви относно среща между Путин и Зеленски

<p>Храните, които могат да причинят сериозни хронични заболявания</p>

Диетолог: Някои ежедневни храни могат да причинят сериозни хронични заболявания

Любопитно Преди 7 часа

Известно е кои храни трябва да се консумират с повишено внимание

<p>Протести в Израел срещу плановете на Нетаняху за Газа</p>

Десетки хиляди израелци на протест срещу плановете на Нетаняху за Газа

Свят Преди 8 часа

Митингът беше организиран от форум на роднини на заложници, отвлечени от "Хамас"

Учени откриха ефективен начин да намалят консумацията на алкохол

Учени откриха ефективен начин да намалят консумацията на алкохол

Любопитно Преди 8 часа

Изследователи са открили ефективен метод за накаране на хората да пият по-малко алкохол

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Най-кратката притча за щастието и неговата цена

Edna.bg

Август носи успех за тези четири зодии

Edna.bg

Саутхемптън се прицели в арменски национал

Gong.bg

Тежък удар за Бетис: Иско се контузи, аут е за 3 месеца

Gong.bg

Оранжев код за опасни жеги в над половин България в понеделник

Nova.bg

Започва изпращането на изравнителните сметки за парно и топла вода в София

Nova.bg