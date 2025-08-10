Франция: Специални затвори за наркодилърите

В борбата срещу наркотърговията Франция залага на затворите с най-строг режим, с пълна изолация, съобщи Deutsche Welle.

Но дали така ще спре нарастващото насилие?

Министърът на правосъдието на Франция Жералд Дарманен обещава "радикална трансформация на наказателната система". Този модел е заимстван от италианската борба срещу мафията от 1990-те години, пише АРД. За тази цел във Франция ще заработят два нови затвора. Единият - Вондан льо Вией вече отвори врати, а другият - Конде сюр Сарт - предстои да бъде открит.

Във Вондан льо Вией са инсталирани 450 видеокамери за следени на затворниците. В стаите за външни посещения директен контакт няма - само през интерком. След всяко посещение затворниците са претърсвани и трябва да се съблекат за целта. Мобилни телефони и дронове не могат да функционират на територията на затвора и около нея.

Целта е затворниците да бъдат напълно изолирани, обяснява правосъдният министър Дарманен. "Знаем, че наркотрафикантите, които смятаме, че поддържат близки връзки с организираната престъпност, продължават да комуникират с външния свят. Дори когато са в изолираните части на затворите, те организират сделките си и операциите си по пране на пари оттам, обявяват награди за главите на прокурори и полицаи." Предстои 100 затворници да бъдат преместени във Вондан льо Вией, още толкова ще бъдат прехвърлени в другия нов затвор през октомври.

"Освобождение от капана на наркотрафика"

Затворите с максимална сигурност са компонент от промяна в законодателството, чиято цел е да намали наркотрафика във Франция, пише АРД. Конституционният съд в страната одобри законопроекта през юни при условието, че бъде доказана връзката на затворниците с организираната престъпност.

Законът предвижда да "освободи Франция от капана на наркотрафика", включително чрез създаването на специална прокуратура за организираната престъпност. Престъпниците, които сътрудничат на властите, ще получат възможност за по-леки присъди. Общините ще могат временно да затварят магазини, ако има опасения, че там се перат пари от наркосделки. Френското министерство на икономиката изчислява, че във Франция 200 000 души изкарват прехраната си от наркотрафик. Годишният приход от тези дейности е 3,5 милиарда евро, а според други изчисления - дори шест милиарда.

Проблемите с наркотрафика са все по-големи

През 2024 година Сенатът представи доклад за наркотрафика в страната. Според данните в него престъпните мрежи са станали по-гъвкави, а конкуренцията за територия се е ожесточила, пише АРД. Броят на престъпленията се е повишил значително - между 80 и 90 на сто от убийствата и опитите за убийства могат да бъдат свързани с наркотрафика.

Френските медии постоянно съобщават за сблъсъци, престрелки и нападения между различни наркобанди, включително в по-малки градове като Гренобъл и Ним. Отново и отново хора, които нямат нищо общо с наркотрафика или престъпността, стават жертви на подобни престъпления.

Спазват ли се основните права?

Учени като Ян Бизю обаче изразяват съмнение, че затворите с максимална сигурност ще променят фундаментално проблемите, свързани с наркотрафика. Изследователят се занимава с с политиките за противодействие на тази престъпност в Университета в Монпелие. "Един от въпросите, които изникват, е за какво точно ще служат тези затвори", казва Бизю.

Според експерта има други легални стъпки, чрез които да се ограничи комуникацията на затворниците с външния свят. Това беше подчертано и от Държавния съвет, най-висшия френски административен съд, в предварителната му оценка: "Този нов закон ще доведе само дотам, че престъпниците, занимаващи се с наркотици, ще бъдат задържани на едно място - при изключително строги условия, които представляват посегателство върху основните права", заяви Бизю.

Правителството планира и следващи затвори

Напълно неясно е например по какви критерии ще се решава кои престъпници да бъдат изпратени в затворите с максимална степен на сигурност, продължава Бизю. Редица адвокати изтъкнаха, че възможностите за обжалване на преместването във Вондан льо Вией са недостатъчни, пише АРД. Повод за критики стана и фактът, че контактите със семействата на затворниците ще бъдат драстично ограничени.

Според Бизю обаче най-яркият пример са системните претърсвания на затворници след контактите им с хора отвън и заради които трябва да се съблекат: "Според мен това е огромен проблем за както за отношението към основните права, така и към правата на затворниците".

Адвокатът на наркотрафикант, който трябва да бъде преместен във Вондан льо Вией, вече е подал жалба срещу министъра на правосъдието Дарманен за пренебрегване на изискванията на Конституционния съвет. Това обаче изглежда не прави впечатление на министъра: той иска да създаде "четири до пет" затвора с максимална степен на сигурност до 2027 година.