Финландски съд отхвърли обвиненията за саботаж на кабели, няма юрисдикция

С ъд в Хелзинки постанови в петък, 3 октомври, че няма юрисдикция по отношение на щетите върху подводни електрически и данни кабели във Финския залив, за които се твърди, че са причинени от капитана и двама офицери на свързания с Русия петролен танкер Eagle S, предаде Politico.

„Окръжният съд днес издаде присъда, с която отхвърли обвинението в случая ... заедно с исковете за обезщетение, произтичащи от обвинението, тъй като не беше възможно да се приложи финландското наказателно право по случая“, се казва в изявление на съда.

Финландия повдигна наказателни обвинения през август срещу капитан Давит Вадачкория и офицерите Роберт Егизарян и Сантош Кумар Чаурасия от предполагаемия кораб от „сенчестия флот“ Eagle S, плаващ под флага на Островите Кук, обвинявайки ги, че са повредили пет телекомуникационни кабела във Финския залив миналия декември с котвата на кораба.

Прокурорите поискаха присъди от над две години затвор, предупреждавайки, че инцидентът е можел да предизвика прекъсвания на електрозахранването и скокове в цените на електроенергията. Случаят подхрани призивите за репресии срещу руския „сенчест флот“ и накара НАТО да засили патрулирането на морското дъно след серия от прекъсвания на кабели в региона.

Процесът беше разглеждан и като тест за привличането към отговорност на извършителите на атаки срещу критична подводна инфраструктура. Но делото се провали заради разпоредби на морското право и съмнения относно умисъла.

Съдът се съгласи с защитата, постановявайки, че щетите са настъпили извън финландската юрисдикция, и нареди на държавата да възстанови съдебните разноски на обвиняемите. Съдиите признаха, че прекъсванията на кабелите са причинили икономически щети на финландски компании, но заявиха, че рискът от широко разпространени прекъсвания на електрозахранването е малко вероятен, тъй като това би изисквало „други сериозни смущения“ заедно с екстремни метеорологични условия.

Тримата обвиняеми, които отрекоха всякакви нарушения, бяха с наложена забрана да напускат Финландия в продължение на девет месеца, но заминаха през септември, след като забраната за пътуване беше вдигната.