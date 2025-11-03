Свят

ЕК ще следи въпроса с пътната безопасност в България

Европейската комисия споделя опасенията, че в България се отчитат едни от най-лошите показатели в ЕС по отношение на пътната безопасност

3 ноември 2025, 20:47
ЕК ще следи въпроса с пътната безопасност в България
Източник: БТА

К омисията на Европейския парламент по петициите реши днес да следи състоянието на пътната безопасност в България, след като изслуша искане на петиционера Розалина Гадючкова. Пред евродепутатите от парламентарната комисия Гадючкова посочи, че е загрижена за състоянието на българските пътища като гражданин и майка, въпреки че отдавна не живее в нашата страна.

Тя уточни, че конкретен повод да се обърне с петиция към ЕП е катастрофата със Сияна Попова по-рано тази година. Това не е отделен случай, а част от дълготрайна криза, посочи Гадючкова. По нейните думи всяка година стотици хора губят живота си по българските пътища, а нашата страна, въпреки получаваните средства от ЕС, не успява да превъзмогне причините за катастрофите. Според нея това се дължи на липса на отчетност и на лоша употреба на обществените средства.

Европа проверява финансирането на пътищата

Това не е национален, а европейски въпрос, настоя Гадючкова и коментира, че европейските средства не достигат до хората, които имат най-голяма нужда от тях. Фондовете на ЕС трябва да се използват прозрачно, добави тя и призова за независима проверка как България е използвала средствата от ЕС за развитие на пътната мрежа.

Европейската комисия споделя опасенията, че в България се отчитат едни от най-лошите показатели в ЕС по отношение на пътната безопасност, заяви на изслушването представител на институцията. Според ЕК това е дълбоко тревожно и изисква съгласувани действия, като европейското финансиране за нашата страна ще продължи. Комисията отбеляза, че нашата страна е получила подкрепа за оценка на състоянието на безопасността по пътищата, за да може средствата да бъдат насочени за подобряване на най-опасните участъци.

В последвалите изказвания от отделни парламентарни групи от Европейската народна партия призоваха петицията да остане отворена, от "Патриоти за Европа" настояха за прилагане на стратегията за пътна безопасност, а евродепутатът Ивайло Вълчев ("Има такъв народ"/Европейски консерватори и реформисти) подкрепи петицията и поиска институциите на ЕС да подкрепят усилията на България със спешни мерки за защита на децата на пътя и за осигуряване на безопасни и достъпни транспортни решения.

Европа ни даде задача за жертвите на пътя

По неговите думи това е битката на всеки нормален човек, който вярва, че сигурността и животът трябва да стоят над всичко. Ако досега не е било инвестирано отговорно, това трябва да се промени, посочи той. Вълчев отбеляза предприетите напоследък действия в нашата страна с въвеждането на по-строги наказания за нарушителите на пътните правила и за проследяване на средната скорост на движение.

Парламентарната комисия днес реши петицията да остане открита, като се предвижда по-нататък Европейската комисия да представи писмено становище.

Източник: БТА    
Пътна безопасност Български пътища Европейски парламент Комисия по петиции Европейска комисия Европейски средства Пътни инциденти Злоупотреба
