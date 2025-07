Джон Леджънд критикува "големия грозен" закон на Тръмп

Д жон Леджънд критикува "големия грозен" закон, приет от сената на САЩ на 3 юли и който предвижда съкращаване на социалните програми и данъчни облекчения, които според критиците му ще увеличи федералния дълг с 3 трилиона долара.

Музикантът Леджънд, 46 г., публикува видео в социалните мрежи, в което подчерта, че богатите нямат нужда от допълнителни данъчни облекчения, а "големия грозен" закон ще "натовари бъдещите облекчения".

Обхващащ над 800 страници, законопроектът предвижда множество данъчни облекчения, съкращения на разходите и други приоритети на републиканците, включително нови средства за национална отбрана и депортации.

"Само да стане ясно, действителната причина за увеличаването на дефицита е намалението на данъците за всички. Въпреки това, повечето от ползите от тези данъчни облекчения отиват при хора с високи доходи, които всъщност не се нуждаят от данъчни облекчения. Освен това, това увеличава дълга с трилиони долари, защото правителството вече няма да получава тези приходи. Това означава, че натоварваме бъдещите поколения с още трилиони долари задлъжнялост за данъчни облекчения, които основно помагат на заможните", заяви Леджънд във видеото си.

"Лично аз не се нуждая от това данъчно облекчение. Моите богати приятели също нямат нужда от него. Вместо това, за да се компенсират част от разходите, милиони хора, които се нуждаят от здравно покритие, ще го загубят. Medicaid ще сократи милиони хора от списъците си, за да спести пари, които ще помогнат за финансирането на тези данъчни облекчения.

Хората ще загубят правото си на хранителни помощи и здравни услуги, за да компенсират част от разходите от отказа от данъчни приходи, които богатите американци могат лесно да си позволят."

Джон Леджънд (истинско име Джон Роджър Стивънс) е американски певец, автор на песни, продуцент и актьор. Роден е на 28 декември 1978 г. в Спрингфийлд, Охайо. Той е един от малкото артисти, спечелили всички четири основни американски награди за развлечение: Еми, Грами, Оскар и Тони, което го прави член на елитния клуб на носителите на EGOT.

Кариерата му започва с издаването на дебютния му албум „Get Lifted“ през 2004 г., който включва хитовия сингъл „Ordinary People“. По-късно Леджънд постига международен успех с песента „All of Me“ от албума му „Love in the Future“ (2013). Освен музикалната си кариера, той е известен и с активното си участие в социални и политически каузи.