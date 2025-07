Двуетажен автобус се удари в мост във Великобритания, над 20 ранени

Ш офьор на двуетажен автобус беше арестуван, след като превозното средство се удари в мост над канал в град Солфорд, Великобритания. При инцидента са пострадали 20 души, предаде BBC.

Катастрофата е станала в понеделник, когато превозното средство, движещо се по линия 100, се блъснало в акведукта на канала "Бриджуотър" на улица "Бартън Лейн" в района Икълс. При удара покривът на горния етаж бил откъснат, а един от пътниците е бил изхвърлен навън.

BREAKING: The driver of a double-decker bus that crashed into a bridge in Manchester, injuring 20 people, has been arrested on suspicion of causing serious injury by careless driving.



🔗 Read more https://t.co/FRiKhAPqYG