Легендарен музикант отмени изяви заради тежка диагноза

Л егендарният музикант Били Джоел отмени всички свои предстоящи турнета, след като беше диагностициран с рядко мозъчно заболяване, съобщи Би Би Си (BBC).

76-годишният певец и автор на песни – известен с класически хитове като Piano Man, Uptown Girl и We Didn't Start the Fire – получава „отлични грижи“ и е

„напълно ангажиран с това да даде приоритет на здравето си“,

се казва в изявление.

Той има Хидроцефалия с нормално налягане, която се причинява от натрупване на течност в мозъка и причинява проблеми със слуха, зрението и равновесието му. След като лекарите му казаха да спре изпълненията на живо, той отмени 17 участия през 2025 и 2026 г., включително стадионни концерти в Единбург и Ливърпул следващото лято.

„Искрено съжалявам, че разочаровам публиката и ви благодаря за разбирането“, каза той. В изявление, издадено от негово име, се казва, че състоянието на Джоел „се е влошило от скорошни концертни изпълнения, което е довело до проблеми със слуха, зрението и равновесието“.

