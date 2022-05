Брутален видеоклип потресе Бразилия

В идеоклип, на който се вижда как двама пътни полицаи задушават с газ чернокож мъж в багажник на автомобил, потресе Бразилия, предаде Асошиейтед прес.

На кадрите се вижда как в община Умбауба, в североизточния щат Сержипи, полицаите държат насила 38-годишен мъж в багажника на полицейския си автомобил, докато от него излиза гъст облак от бял дим, който изглежда като сълзотворен газ.

