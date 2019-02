Някои неща никога не се променят - например инстинктивното нежелание на хората да се променят, пише "Гардиън" в коментар за клип на Би Би Си, който стана вайръл във Великобритания. Клипът включва записи от анкета от 1978 г. - пет години след присъединяването на Обединеното кралство към Европейската икономическа общност. Случайно избрани хора коментират своето отношение към промяната на мерните единици във Великобритания.

Чуйте тези хора и в дълбочина ще чуете Brexit във всяка дума, преди 40 години.

Някои реплики са смешни: „Няма да получите същия пробег при километрите..., ще ви трябва повече бензин.“ Повечето са откровени, като мъж, който казва „Ние сме Остров! Нека си го кажем: Управлявахме света, нали? Сега просто сме част от общността. Аз изобщо не съм съгласен с това". "Боклук! Защо не оставят нещата така… Не искам да знам".

#OnThisDay 1978: The British public were not impressed at the prospect of switching from miles to kilometres. pic.twitter.com/ubieUxCuuJ