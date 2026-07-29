Детето на загиналия пилот кап. Венцислав Дункин има нужда от помощ

О т Министерството на отбраната и Българската армия призовават за силна съпричастност за каузата на малката Анастасия.

Тя е едва на една година и шест месеца, но вече води най-трудната битка за своето здраве.

Анастасия е дъщеря на пилота от Военновъздушните сили капитан Венцислав Дункин, загинал при изпълнение на своя воински дълг, и на старши лейтенант д-р Елеонора Димитрова, която всеки ден се грижи за живота на другите, а днес води най-трудната битка – за здравето на собственото си дете.

След претърпян инсулт малката Анастасия се нуждае от спешна и интензивна неврорехабилитация, за да има шанс за пълноценно детство.

Необходимата сума: 𝟕 𝟒𝟏𝟔,𝟏𝟓 евро за 𝟑-месечен курс на лечение.

Дарителската кампания е отворена до 01.09.2026 г.

Банка: ОББ АД (Обединена българска банка)

𝐈𝐁𝐀𝐍: 𝐁𝐆𝟐𝟏𝐔𝐁𝐁𝐒𝟖𝟏𝟓𝟓𝟏𝟎𝟏𝟔𝟗𝟒𝟗𝟐𝟏𝟎

𝐁𝐈𝐂: 𝐔𝐁𝐁𝐒𝐁𝐆𝐒𝐅

Получател: Сдружение на жените военнослужещи

Основание: Дарение за Анастасия Дункина

Припомняме, че на 13 септември 2024 г. учебен самолет се разби край „Граф Игнатиево” при тренировка. Загинаха двама опитни пилоти - майор Петко Димитров и старши лейтенант Венцислав Дункин от авиобаза „Долна Митрополия”. Двамата бяха повишени посмъртно във военно звание.