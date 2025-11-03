Свят

Бивша ТВ водеща намушка смъртоносно майка си на Хелоуин, „за да се спаси“

80-годишната Анита Аверс, била открита „в безсъзнание в леглото си с множество прободни рани“

3 ноември 2025, 10:50
Бивша ТВ водеща намушка смъртоносно майка си на Хелоуин, „за да се спаси“
Източник: iStock

Б ивша водеща на сутрешно предаване в Мисури намушка смъртоносно възрастната си майка на Хелоуин, след което казва на властите, че го е направила „за да се спаси“, съобщават местни медии, предаде New York Post

Съседи в тихия квартал в Уичита, Канзас, казват, че са видели 47-годишната Анджелин Мок да излиза залитайки от къща малко преди 8 часа сутринта в петък, 31 октомври, цялата обляна в кръв.

„Имаше жена, която се приближи до колата ни с кръв, ръцете ѝ бяха в кръв, тялото ѝ беше цялото в кръв, молеше да се обади на 911“, разказа Алиса Кастро, която живее в квартала, пред KAKE.

Кастро каза на медията, че Мок взела телефона ѝ и хукнала обратно в къщата, където се обадила на властите и казала, че „наръгала майка си, за да се спаси“, съобщили диспечерите от окръг Седжуик на медията.

Когато пристигнали служители от полицейското управление в Уичита, Мок чакала отвън с кървящи рани по ръцете.

Майката на Мок, 80-годишната Анита Аверс, била открита „в безсъзнание в леглото си с множество прободни рани“. Тя била откарана в близка болница, където починала само 30 минути по-късно, според полицейското управление.

Мок била бързо задържана и вкарана в затвора на окръг Седжуик за убийство първа степен, където е задържана срещу гаранция от 1 милион долара, според шерифското управление на окръга.

Полицията в крайна сметка върнала телефона на приятеля на Кастро, която била благодарна, че „са успели да помогнат“.

Аверс била брачна и семейна терапевтка в Wichita Counseling Professionals, потвърди съпругът ѝ пред медията.

Мок работила в KTVI Fox 2 като заместник-водеща на сутрешни и вечерни предавания от 2011 до 2015 г., според профила ѝ в LinkedIn.

Източник: New York Post    
Бивша тв водеща Убийство на майка Хелоуин Анджелин Мок Канзас Намушкване Семейно насилие Криминални новини Анита Аверс Самоотбрана
