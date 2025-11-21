България

САЩ санкционира българка за връзки с Иран

Пенка Иванова Маджарска от Раковски е със забрана за влизане в САЩ

21 ноември 2025, 09:36
Източник: iStock

Б ългарка е в списъка на санкционираните за нарушаване на петролното ембарго срещу Иран. Пенка Иванова Маджарска e от град Раковски. Родена е на 8 юни 1977 г., предаде NOVA.

Според данните тя е с вторични санкции. Това означава забрана за влизане на територията на САЩ, както и в блокиране на всякаква търговска и бизнес дейност с американски граждани и субекти.

Като конкретна причина за включването на 48-годишната българка в ограничителния списък е нейната връзка с Еляс Нируманд Тумаж. Toй е ирански гражданин, свързан с военните операции на Иран за износ на петрол. Известен е предимно с ролята си на служител на Sepehr Energy Jahan Nama Pars - фалшива компания, за която се твърди, че е контролирана от Генералния щаб на въоръжените сили (AFGS) на Иран.

Тумадж е санкциониран от Министерството на финансите на Съединените щати за улесняване на продажбата на ирански петрол и стоки от името на отбранителния сектор на Иран.

Източник: NOVA    
Санкции Иран Петролно ембарго Българка Пенка Маджарска САЩ Ирански петрол Еляс Тумаж Търговски ограничения Министерство на финансите на САЩ
