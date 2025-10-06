Австралия отне оръжия на десетки граждани с антиправителствени възгледи

П олицията в австралийския щат Западна Австралия иззе оръжия, както и отне или блокира разрешителни за огнестрелно оръжие, на десетки граждани, свързани от следователи с "идеологии за граждански суверенитет", или с политически възгледи, отхвърлящи властта на правителството, предаде Асошиейтед прес.

Официални австралийски служители свързаха акцията срещу притежатели на оръжие, за които се смята, че имат подобни възгледи, със смъртоносната стрелба през август в източния щат Виктория, при която двама полицаи бяха убити от поддръжник на конспиративни теории. Заподозреният за убийствата - 56-годишният Дези Фрийман, все още е на свобода, отбелязва АП. Твърди се, че той е убил двама полицаи, влезли в провинциалния му имот със заповед за обиск.

Фрийман е заподозрян в убийството на старши детектив Нийл Томпсън и старши полицай Вадим Де Уарт-Хотарт, както и в раняването на един полицай. След стрелбата следователи в Западна Австралия се основаха на приетия през миналата година закон за оръжията, въвел по-строги мерки, за да засекат собственици на оръжия в своя щат, които според тях са имали сходни възгледи с Фрийман.

Australian’s who are deemed ‘unsuitably’ misaligned with government ‘think’ have had firearms and licences removed. pic.twitter.com/tUAO88xgWp — Dr Debbie Garratt #alarmistgatekeeping (@DebbieGarratt) October 5, 2025

"Мисията на тази акция беше ясна - да потвърдим и проверим нашата разузнавателна информация за това кой би могъл да изповядва идеологии за суверенитет на гражданите тук, в Западна Австралия“, каза пред репортери полицейският комисар на щата - полковник Бланш. Публикации в социалните медии и информация от собственици на оръжия са били използвани за разпознаването на набелязаните при операцията хора.

Полицейски служители посетиха 70 имота в разстояние на пет дни в края на миналия и в началото на този месец, като конфискуваха 135 огнестрелни оръжия и спряха или отнеха 44 лиценза за оръжие, поясни Бланш. Следователите се позоваха на законова разпоредба, която позволява само на този, който отговаря на стандарта за "годен и подходящ“, да притежава разрешително за оръжие.

WA police report Operation Ascendant has been working for one month.



That means it started roughly 1 week after the Desi Freeman incident happened in VIC.



Over 40 lawful gun owners that live in WA have had their firearms seized and licenses revoked for not being fit and proper… pic.twitter.com/Ae5YFRdvuv — HoodLaw (@AusHoodLaw) October 5, 2025

"Ако сте заявили съвсем ясно, че не спазвате законите на Западна Австралия, установени от парламента, тогава няма как да бъдете подходящ и коректен човек“, посочи полицейският комисар, цитиран от АП.

Разяснявайки полицейската акция, той отбеляза, че през последните три години шестима полицаи в четири щата са били застреляни от граждани, което според него е "без прецедент“ в Австралия.

През 2022 г. двама полицаи бяха застреляни от християнски екстремисти в селски имот в щата Куинсланд. Тримата стрелци, в този случай теоретици на конспирацията, за които се твърди, че мразят полицията, бяха ликвидирани от служители на правоприлагащите органи след шестчасова обсада в района на Уайъмбила, припомня АП.