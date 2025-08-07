Свят

Арестуваха фалшива медицинска сестра, след като прегледа над 4000 пациенти

„Това е един от най-смущаващите случаи на медицинска измама, които някога сме разследвали“

7 август 2025, 17:38
Арестуваха фалшива медицинска сестра, след като прегледа над 4000 пациенти
Източник: Istock

Ж ена в САЩ бе арестувана по подозрение, че се представя за регистрирана медицинска сестра, пише BBC

Разследване започна след като ръководителите на болница прекратиха договора на Отъм Бардиса заради съмнения в нейната квалификация.  

Установено бе, че 29-годишната жена е предоставяла медицински услуги на 4 486 пациенти между юни 2024 г. и януари 2025 г.  

„Това е един от най-смущаващите случаи на медицинска измама, които някога сме разследвали“, заяви шерифът на окръг Флаглер, Рик Стали.  

Бардиса е била наета от AdventHealth Palm Coast Parkway в Палм Коуст в периода от юли 2023 г. до януари 2025 г.  

Тя е обвинена в подаване на фалшива документация и използване на номер на лиценз, който принадлежи на медицинска сестра със същото име, работеща в друга болница на AdventHealth.  

Службата на шерифа поясни, че Бардиса е обяснила несъответствието с твърдението, че наскоро се е омъжила и променила фамилията си. Била е помолена да предостави брачно свидетелство, но така и не го е направила.  

През януари ѝ е предложено повишение, но колега информира властите след като разбра, че нейната регистрация като помощник-болногледач е изтекла.  

След това договорът ѝ е прекратен и стартира седеммесечно наказателно разследване.  

Детективите издадоха заповед за ареста ѝ по седем обвинения за неправомерно упражняване на здравна професия и седем за измамно използване на лична идентификационна информация.  

Жената бе арестувана в дома си на 5 август.  

„Тази жена потенциално е изложила на риск хиляди животи, като се е представяла за лице, което не е, нарушавайки доверието на пациентите, техните семейства, AdventHealth и цялата медицинска общност“, заяви шериф Стали.               

В отговор на случая, офисът на шерифа създаде специален имейл адрес за всички, които смятат, че са лекувани от Бардиса.  Тя остава задържана под гаранция от 70 000 долара в ареста на шериф Пери Хол.

Източник: BBC    
Фалшива медицинска сестра Медицинска измама Неправомерна практика Арест Болница Разследване САЩ
Последвайте ни
ГДБОП разби

ГДБОП разби "Хелс Ейнджълс" във Велико Търново

Путин каза за среща със Зеленски, ще се види с Тръмп

Путин каза за среща със Зеленски, ще се види с Тръмп

Украйна нанесе масирани удари в Крим и Русия

Украйна нанесе масирани удари в Крим и Русия

Тръмп поиска оставката на шефа на Intel заради Китай

Тръмп поиска оставката на шефа на Intel заради Китай

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Наръчник за обучение на ловни кучета

Наръчник за обучение на ловни кучета

dogsandcats.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 12 часа
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 12 часа
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 10 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 9 часа

Виц на деня

Жен акъм мъжа си: – Ти слушаш ли какво ти казвам? – Да, просто процесорът ми загрява...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ограничават движението на тирове по АМ "Тракия"

Ограничават движението на тирове по АМ "Тракия"

България Преди 1 час

Мярката се предприема предвид интензивния трафик в края на седмицата и летния туристически сезон

<p>&quot;Заседналият&quot; в Космоса Бъч Уилмор се пенсионира</p>

След 286-дневния космически полет: "Заседналият" в Космоса Бъч Уилмор се пенсионира от НАСА

Любопитно Преди 2 часа

НАСА обяви пенсионирането на Бъч Уилмор в сряда

Зоопарк в Германия умъртви павиани и ги даде на лъвовете

Зоопарк в Германия умъртви павиани и ги даде на лъвовете

Свят Преди 3 часа

Зоологическата градина Тиргартен Нюрнберг уби здрави павиани заради пренаселеност в заграждението им

<p>Подсъдимият по делото &bdquo;Дебора&ldquo; излезе под гаранция</p>

Съдът намали гаранцията на подсъдимия по делото „Дебора“

България Преди 3 часа

Георгиев е обвинен за причинена средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство

<p>Как Матю Макконъхи изгуби ролята на Джак в &bdquo;Титаник&ldquo;</p>

"Не, благодаря“: Как Матю Макконъхи провали шанса си за „Титаник“

Любопитно Преди 3 часа

Когато Макконъхи, сега на 55 години, проговорил с южняшки акцент, Камерън, сега на 70 години, му казал „Това е страхотно“, но добавил: „А сега нека опитаме по различен начин“

<p>Твърде мрачно&nbsp;за децата? Истината за сериала &bdquo;Wednesday&ldquo;</p>

Подходящ ли е сериалът „Wednesday“ за деца? Какво трябва да знаете преди да го гледате

Любопитно Преди 3 часа

Макар и с чувство за хумор, "Wednesday" съдържа насилие, нецензурен език и дори сцени с отрязани крайници

Документът, предрекъл ужаса: Как човечеството създаде собственото си унищожение

Документът, предрекъл ужаса: Как човечеството създаде собственото си унищожение

Свят Преди 3 часа

Копие от напечатан на пишеща машина документ, който сега се съхранява в библиотеката Бодлеан в Оксфорд, представлява първото описание на атомна бомба, достатъчно малка, за да бъде използвана като оръжие

<p>Земетресение&nbsp;разлюля Гърция</p>

Земетресение от 4,7 по Рихтер разлюля Гърция

Свят Преди 4 часа

Трусът е регистриран в област Месиния на югоизточен Пелопонес

Разкриха подробности за смъртта на красива дизайнерка

Разкриха подробности за смъртта на красива дизайнерка

Свят Преди 4 часа

Членове на яхт клуб Монтоук, включително някои капитани, чули писъци късно вечерта в понеделник

Какво се случва с доставките по ударения от Русия газопровод, минаващ през България

Какво се случва с доставките по ударения от Русия газопровод, минаващ през България

Свят Преди 4 часа

Поразена беше газоизмервателната станция близо до границата с Румъния, в Измаилски район

.

Възстановена традиция: Гражданите ще могат отново да посещават омбудсмана

България Преди 4 часа

Вижте как и къде може да се случи това

Оставиха в ареста чужденеца, заловен да превозва мигранти в Ямбол

Оставиха в ареста чужденеца, заловен да превозва мигранти в Ямбол

България Преди 4 часа

Срещу него е повдигнато обвинение за каналджийство, за което се предвижда до 10 години затвор

Капитан Марин Маринов

Прокуратурата започна разследване за смъртта на капитан Марин Маринов в Газа

България Преди 4 часа

Той беше убит на 19 март 2025 г., когато две къщи за гости на ООН бяха поразени от експлозия в Дейр ал Балах

<p>Кралица на красотата обвини конгресмен в сексуално изнудване</p>

Мис САЩ обвини конгресмен от Флорида в сексуално изнудване

Свят Преди 4 часа

Според полицейски доклад Милс е изпращал заплашителни съобщения до Лангстън, след като тя прекратила връзката им заради негова изневяра

<p>Огнени топки с дим, светкавица, по-ярка от Слънцето: Тунгуският астероид</p>

Огнени топки с дим, светкавица, по-ярка от Слънцето, и силен гръм: Тунгуският астероид

Свят Преди 4 часа

Преди 115 години 1908 г. астероид навлезе в земната атмосфера и експлодира в небето над Сибир

Първа в ЕС: България въведе усъвършенствана транзитна система по границите

Първа в ЕС: България въведе усъвършенствана транзитна система по границите

България Преди 4 часа

Това решение е насочено към улесняване на тежкотоварния трафик и оптимизиране на обработката на транзитни процедури при външните граници на ЕС

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg

Могат ли котките да консумират яйца

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Прикрито убийство? Нови разкрития около мистериозната смърт на Мерилин Монро

Edna.bg

Мария Илиева показа за първи път лицето на дъщеря си София (ВИДЕО)

Edna.bg

ЦСКА загатна за Годой, аржентинецът парафира с клуба

Gong.bg

НА ЖИВО: Кауно Жалгирис - Арда, съставите

Gong.bg

Делото „Дебора”: Обвиненият Георги Георгиев излезе от затвора, каза, че ще си търси правата

Nova.bg

ГДБОП удари "Хелс Ейнджълс" във Велико Търново

Nova.bg