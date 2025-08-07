Арестуваха фалшива медицинска сестра, след като прегледа над 4000 пациенти

Ж ена в САЩ бе арестувана по подозрение, че се представя за регистрирана медицинска сестра, пише BBC.

Разследване започна след като ръководителите на болница прекратиха договора на Отъм Бардиса заради съмнения в нейната квалификация.

Установено бе, че 29-годишната жена е предоставяла медицински услуги на 4 486 пациенти между юни 2024 г. и януари 2025 г.

„Това е един от най-смущаващите случаи на медицинска измама, които някога сме разследвали“, заяви шерифът на окръг Флаглер, Рик Стали.

Бардиса е била наета от AdventHealth Palm Coast Parkway в Палм Коуст в периода от юли 2023 г. до януари 2025 г.

Тя е обвинена в подаване на фалшива документация и използване на номер на лиценз, който принадлежи на медицинска сестра със същото име, работеща в друга болница на AdventHealth.

Службата на шерифа поясни, че Бардиса е обяснила несъответствието с твърдението, че наскоро се е омъжила и променила фамилията си. Била е помолена да предостави брачно свидетелство, но така и не го е направила.

През януари ѝ е предложено повишение, но колега информира властите след като разбра, че нейната регистрация като помощник-болногледач е изтекла.

След това договорът ѝ е прекратен и стартира седеммесечно наказателно разследване.

Детективите издадоха заповед за ареста ѝ по седем обвинения за неправомерно упражняване на здравна професия и седем за измамно използване на лична идентификационна информация.

Жената бе арестувана в дома си на 5 август.

„Тази жена потенциално е изложила на риск хиляди животи, като се е представяла за лице, което не е, нарушавайки доверието на пациентите, техните семейства, AdventHealth и цялата медицинска общност“, заяви шериф Стали.

В отговор на случая, офисът на шерифа създаде специален имейл адрес за всички, които смятат, че са лекувани от Бардиса. Тя остава задържана под гаранция от 70 000 долара в ареста на шериф Пери Хол.