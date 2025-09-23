Алла Пугачова към Путин: Прекрати войната

З астанала неподвижно и гледайки право в камерата, най-голямата руска поп звезда за последните 50 години отправи апел към Владимир Путин и войната: „Просто я прекрати“.

Алла Пугачова, чиято слава се равнява на глобални икони като ABBA и Мадона, превърна първото си интервю след напускането на Москва през 2022 г. в политическо събитие.

Интервюто, гледано близо 19 милиона пъти само за седмица, предизвика 150 000 коментара по целия свят. То премина отвъд фронтовите линии и официалните наративи, като даде глас на мнозина руснаци, които копнеят за нормалност и мир.

Към момента видеото е гледано над 23 млн. пъти.

За разлика от типичните политически речи, Пугачова нито осъжда, нито назидава. Вместо това тя утвърждава и легитимира здравия разум и нормалните човешки ценности, атакувани от войната на Путин. Думите ѝ отекват далеч отвъд света на развлеченията, превръщайки се в символ на несъгласие в силно контролирана медийна среда.

Някога подкрепяща Путин, директният апел на Пугачова бележи драматичен завой и придава тежест на нарастващите призиви в самата Русия за прекратяване на конфликта. Нейното интервю подчертава дълбокото социално и културно въздействие, което продължаващата война оказва върху руското общество.

Алла Пугачова е руска певица, родена на 15 април 1949 г. Тя е широко призната като Примадоната на руската естрада, като нейната изключителна кариера и уникален стил са се превърнали в еталон за милиони почитатели както в Съветския съюз, така и в съвременна Русия. Пугачова е изнасяла многобройни концерти на едни от най-престижните сцени, включително Държавния Кремълски дворец, пред публика от хиляди хора. Значим факт от личния ѝ живот е, че през 2013 г., на 64-годишна възраст, тя става майка на близнаци – момченце на име Хари и момиченце на име Лиза, които са родени чрез сурогатна майка на 18 септември. Нейното влияние в руската музика продължава да бъде значимо.