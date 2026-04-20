Алек Болдуин отново пред съда: Актьорът е изправен пред гражданско дело за фаталната стрелба

Х оливудската звезда Алек Болдуин може да се изправи пред граждански съд заради стрелбата по време на снимките на филма "Rust" през 2021 г., след като съдия постанови, че предявеният иск може да влезе в съдебна фаза, съобщава BBC.

Делото, заведено от Серж Светной – главен осветител на продукцията, твърди, че актьорът е проявил небрежност, довела до трагичния инцидент. По време на репетиция в Ню Мексико през 2021 г., реквизитният пистолет на Болдуин произведе изстрел с боен патрон, който уби операторката Халина Хъчинс и рани режисьора Джоел Соуза.

Болдуин отрича да е натискал спусъка, а наказателното дело срещу него бе прекратено през 2024 г.

Светной твърди, че куршумът се е разминал на косъм от него. Той обвинява актьора и продуцентската компания на филма в нарушаване на протоколите за безопасност при работа с огнестрелни оръжия. Съдия Морис Лайтър от Върховния съд на Лос Анджелис допусна исковете на Светной за небрежност и умишлено причиняване на емоционален стрес, но отхвърли обвинението в нападение, според документи, публикувани в петък.

Ако не бъде постигнато извънсъдебно споразумение, предварителната дата за начало на гражданския процес е насрочена за 12 октомври.

BBC се свърза с адвоката, представляващ ответниците, за коментар.

Болдуин и продуцентите на филма по-рано постигнаха споразумение по друго дело, заведено от семейството на убитата Халина Хъчинс.

Съдия в Ню Мексико прекрати наказателното преследване срещу Болдуин през 2024 г. с мотиви за укриване на доказателства от страна на полицията и прокуратурата. По време на процеса адвокатите на актьора заявиха, че разследващите са скрили партида патрони, които биха могли да имат връзка със стрелбата.

Прокурорите твърдяха, че боеприпасите не са свързани със случая и не съвпадат с патроните, намерени на снимачната площадка на "Rust". Съдията обаче реши, че те е трябвало да бъдат предоставени на защитата на Болдуин независимо от това. Обвинението срещу актьора бе отхвърлено „с преюдиция“, което означава, че делото не може да бъде възобновено, след като се изчерпят всички възможности за обжалване.

Оръжейникът на филма, Хана Гутиерес-Рийд, бе призната за виновна в непредумишлено убийство и осъдена на 18 месеца затвор през 2024 г.