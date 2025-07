Актьорът Майкъл Уорд е обвинен в две изнасилвания

Н осителят на награда БАФТА актьор Майкъл Уорд, известен с ролите си в популярни сериали и филми като Top Boy, Small Axe и Blue Story, е обвинен в изнасилване, съобщава ВВС.

27-годишният Уорд, родом от Чешънт, Хартфордшир, е привлечен под отговорност по две обвинения за изнасилване и три обвинения за сексуално посегателство, съобщи Столичната полиция.

Според органите на реда, предполагаемите престъпления са извършени спрямо една и съща жена през януари 2023 г.

Уорд доби широка популярност през 2019 г. с участието си в култовата лента Blue Story, а година по-късно спечели наградата „Изгряваща звезда“ на БАФТА.

Между 2019 и 2022 г. той изпълняваше ролята на Джейми в хитовия сериал на Netflix Top Boy, а през 2021 г. получи номинация за най-добра поддържаща мъжка роля на телевизионните награди БАФТА за участието си в Small Axe.

Роденият в Ямайка актьор се появи и в драмата "Империята на светлината" (2022), а съвсем скоро ще го видим в предстоящия американски уестърн Едингтън, чието действие се развива по време на пандемията. Филмът ще излезе по кината във Великобритания на 22 август.

Майкъл Уорд трябва да се яви пред магистратския съд на Темза в Лондон на 28 август.

Детектив-суперинтендант Скот Уеър от Столичната полиция заяви: „Нашите специализирани служители продължават да оказват подкрепа на жената, подала сигнала – напълно осъзнаваме, че разследвания от такъв характер могат да окажат сериозно въздействие върху потърпевшите.“

Катрин Бакас, заместник-главен прокурор на Кралската прокуратура за Южен Лондон, коментира: „След като внимателно разгледахме доказателствата по делото, Кралската прокуратура упълномощи Столичната полиция да повдигне обвинения срещу 27-годишния Майкъл Уорд по две обвинения за изнасилване, две обвинения за нападение чрез проникване и едно обвинение за сексуално посегателство срещу жена, извършени през януари 2023 г.“

