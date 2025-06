25 юни: Черен ден, в който губим любими личности

25 юни 2009 г. е един от тъжните дни в историята – светът губи завинаги голямата музикална звезда Майкъл Джаксън, наречен „Краля на попа“. Той е смятан за една от най-културно значимите фигури на 20-ти век. В продължение на четиридесет години кариера, музикалните му постижения разчупват расовите бариери в Америка и го правят доминираща фигура в целия свят.

Чрез песни, сцени и мода той разпространява визуални изпълнения за артисти в популярната музика; популяризира движенията на уличните танци, включително лунната походка, робота и антигравитационния наклон. Джаксън често е смятан за най-великия артист на всички времена въз основа на неговото признание и рекорди.

Осмото дете на семейство Джаксън,

Майкъл прави публичния си дебют през 1964 г. на шестгодишна възраст,

като член на Jackson 5 (по-късно известни като Jacksons). След като подписва договор с Motown през 1968 г., групата постига световен успех с него като вокалист. Джаксън постига солова слава с издаването на петия си албум Off the Wall (1979). След това излиза Thriller (1982), най-продаваният албум на всички времена, който го катапултира до рядко ниво на слава, като същевременно помага за популяризирането на MTV и революционизира музикалните видеоклипове с видеоклиповете към заглавната песен, заедно с „Beat It“ и „Billie Jean“.

Джаксън затвърждава позицията си на глобална суперзвезда с Bad (1987), най-продаваният албум в света както през 1987, така и през 1988 г., както и първият албум, който произвежда пет сингъла номер едно в US Billboard Hot 100: „I Just Can't Stop Loving You“, „Bad“, „The Way You Make Me Feel“, „Man in the Mirror“ и „Dirty Diana“. Dangerous (1991) бележи нова ера за Джаксън, възхваляван като най-артистичния и социално осъзнат му албум. HIStory (1995) продуцира „You Are Not Alone“, първата песен, дебютирала на първо място в US Billboard Hot 100. Последният му албум, Invincible, е издаден през 2001 г.

Тъмна страна

От края на 80-те години на миналия век Джаксън се превръща в обект на противоречия и спекулации поради променящия се външен вид, взаимоотношения, поведение и начин на живот. През 1993 г. е обвинен в сексуално насилие над детето на семеен приятел. През 2005 г. Джаксън е съден и оправдан по допълнителни обвинения в сексуално насилие над деца и всички други обвинения.

Докато се подготвя за This Is It (серия от концерти за завръщане), Джаксън умира през 2009 г. от свръхдоза пропофол, приложена му от личния му лекар Конрад Мъри, който е осъден през 2011 г. за непредумишлено убийство. Смъртта на Джаксън предизвиква реакции по целия свят, създавайки безпрецедентни вълни от интернет трафик и скок в продажбите на музиката му. Телевизионната му възпоменателна служба, проведена в Staples Center в Лос Анджелис, се смята, че е била гледана от повече от 2,5 милиарда души.

Награди

Джаксън е един от най-продаваните музикални изпълнители на всички времена, с прогнозни продажби от над 500 милиона записа по целия свят. Той има 13 сингъла номер едно в Billboard Hot 100 (петият най-висок резултат в историята на Hot 100) и е първият изпълнител, който има сингъл в топ 10 в класацията в пет различни десетилетия. Джаксън е въведен в Залата на славата на рокендрола (два пъти), Националната зала на славата на ритъм енд блус, Залата на славата на вокалните групи, Залата на славата на авторите на песни и Залата на славата на танцовата музика (единственият изпълнител, въведен).

Един от най-награждаваните изпълнители в популярната музика, неговите отличия включват 13 награди Грами, наградата Грами Легенда и наградата Грами за цялостно творчество; 26 Американски музикални награди, включително Артист на века; 12 Световни музикални награди; шест награди Brit; наградата Bambi Pop Artist of the Millennium; и три президентски отличия. През 1992 г. Джаксън основава фондация „Излекувай света“, като дарява приблизително 500 милиона долара за благотворителност през целия си живот. През 2024 г. половината от музикалния му каталог е продадена на Sony за 600 милиона долара, което е най-голямото музикално придобиване за един изпълнител в историята.

Фара Фосет

На същата дата – 25 юни 2009 г. светът на киното също губи своя муза – актрисата Фара Фосет умира от рак на 62-годишна възраст. Тя има четири номинации за награда „Еми“ и шест номинации за награда „Златен глобус“. Фосет достига международна слава, когато играе главна роля в първия сезон на телевизионния сериал „Ангелите на Чарли“.

Фосет започва кариерата си през 60-те години на миналия век, появявайки се в реклами и гостуващи роли по телевизията. През 70-те години на миналия век тя се появява в множество телевизионни сериали, включително повтарящи се роли в „Хари О“ (1974–1976) и „Човекът за шест милиона долара“ (1974–1978) с тогавашния си съпруг, филмовата и телевизионна звезда Лий Мейджърс. Нейният емблематичен плакат с червен бански костюм е продал шест милиона копия през първата си година в печат. Заедно със звездите Кейт Джаксън и Жаклин Смит тя участва в телевизионния сериал „Ангелите на Чарли“, играейки частния детектив Джил Мънро. Въпреки това, тя напуска в края на първия сезон през 1976 г., завръщайки се като гост-звезда в шест епизода през третия и четвъртия сезон на шоуто (1978–1980). Тя получава първата си номинация за Златен глобус за работата си в шоуто.

През 1983 г. Фосет получава положителни отзиви за изпълнението си в офбродуейската пиеса „Extremities“.

Впоследствие е избрана за филмовата версия от 1986 г. и получава номинация за Златен глобус. Тя получава номинации за награда „Еми“ за ролята си на малтретирана съпруга в „The Burning Bed“ (1984) и за превъплъщението си в убийцата в реалния живот Даян Даунс в „Small Sacrifices“ (1989). Работата ѝ в телевизионни филми през 80-те години на миналия век ѝ носи още четири номинации за Златен глобус.

Въпреки че Фосет понася някои негативни отзиви в пресата заради разпокъсаната си поява в „The Late Show with David Letterman“ през 1997 г., тя получава силни отзиви през същата година за ролята си във филма „The Apostol“ с Робърт Дювал. През XXI в. тя продължава да се снима в телевизията, играейки повтарящи се роли в ситкома „Spin City“ (2001) и драмата „The Guardian“ (2002–2003). За последната получава третата си номинация за награда „Еми“. Сред филмовите участия на Фосет са „Love Is a Funny Thing“ (1969), „Myra Breckinridge“ (1970), „Logan's Run“ (1976), „Sunburn“ (1979), „Saturn 3“ (1980), „The Cannonball Run“ (1981), „Extremities“ (1986), „The Apostle“ (1997) и „Dr. T & the Women“ (2000) и „The Cookout“ (2004).

Фосет е диагностицирана с рак на ануса през 2006 г. и умира три години по-късно на 62-годишна възраст. Документалният филм на NBC от 2009 г. „Farrah's Story“ описва борбата ѝ с болестта. Тя посмъртно получава четвъртата си номинация за награда „Еми“ за работата си като продуцент на „Farrah's Story“.

Д'Артанян

На този ден, но през далечната 1673 г. умира Шарл Ожие дьо Бац дьо Кастелмор, граф д'Артанян – реалната личност зад главния герой на Александър Дюма от романа „Тримата мускетари“, както и от продълженията „Двадесет години по-късно“ и „Виконт дьо Бражелон“.

Пристигайки в Париж през 1640, Шарл дьо Батц се представя с фамилията на майка си – Франсоаз дьо Монтескиу д'Артанян, тъй като нейното семейство има по-добри позиции в кралския двор. С препоръката на Г-н дьо Тревил, капитан на мускетарите, е зачислен в гвардейската рота на де-з-Есар във Фонтенбло. Мускетар става 4 години по-късно, (1644), вече с протекциите на кардинал дьо Ришельо.

Ротата на мускетарите е разпусната през 1646 от Мазарини, но това не възпира кариерата на д'Артанян. По време на Фрондата кардиналът го натоварва с изпълнението на различни военни мисии. Пълно доверие му гласува и Луи XIV, който го познава още от дете и му поверява задачи изискващи абсолютна дискретност.

През 1657 начело на мускетарската рота застава племенникът на Мазарини, но фактически цялото командване е поето от д'Артанян.

От 1667 г. той е вече капитан-лейтенант и същевременно губернатор на Лил. Впрочем на губернаторския пост той е доста непопулярен и побързва да се върне на бойното поле.

Загива при обсадата на Маастрихт, убит от куршум на мускет в гърлото. Френският историк Одил Бордаз смята, че е погребан в църквата „Свети Петър и Павел“ във Волдер, квартал на Маастрихт, Нидерландия. Волдер е бил щаб на Луи XIV по време на обсадата на Маастрихт и той е посещавал литургия в местната църква всеки ден. За разлика от това, археологът Вим Дейкман, куратор на историческите колекции на град Маастрихт в Центъра за керамика, казва, че няма исторически или археологически доказателства за това твърдение.

Корейската война

На 25 юни 1950 г. започва Корейската война – конфликт между Северна Корея и Южна Корея, продължил до 27 юли 1953 и първият горещ конфликт в рамките на Студената война; сблъсък между САЩ и техните съюзници от ООН и комунистическите сили Китай и СССР. Основните съюзници на Южна Корея са САЩ, Канада, Австралия и Великобритания, но и много други държави изпращат свои войски. Съюзниците на Северна Корея са Китай, с военни подкрепления, и Съветския съюз, който изпраща военни съветници и военни пилоти, както и оръжие за китайските и севернокорейски войски.

В края на Втората световна война Съветският съюз изтласква японците от Корейския полуостров. Съветската армия окупира северната част, а американската – южната част на страната. Войната започва с нападение над Юга от страна на Ким Ир Сен, който се надява по военен път да обедини Корея в една държава, управлявана в духа на комунистическата диктатура. В отговор Съветът за сигурност на ООН взема решение да подкрепи южнокорейците. В обстановката на политика на бойкот, предприета от СССР, ООН с решаващото участие на САЩ, контраатакува и отблъсква войските на Северна Корея до границите на Китай.

Впоследствие

нито една от страните няма сигурно надмощие и войната се води с променлив успех за всяка от тях до създаването на 2 корейски държави

с ясни граници, разделени от 5-километрова демилитаризирана зона. Мирен договор между САЩ и Северна Корея все още не е сключен, въпреки желанията на последната. Примирието, с което е сложен край на военните действия, става възможно след като през 1952 г. става ясно, че САЩ няма да могат да използват ядрено оръжие, за да съкрушат силите на СССР.

Териториите на двете корейски държави почти съвпадат с тези на двете окупационни зони след края на Втората световна война.

Още събития на 25 март: