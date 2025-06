Назначението на Томас Фюгейт: 22-годишен оглави борбата с тероризма в САЩ

Н а възраст от само 22 години, Томас Фюгейт беше назначен за ръководител на Центъра за превантивни програми и партньорства (CP3) към Министерството на вътрешната сигурност на САЩ. Тази ключова роля в борбата с тероризма и отговорността за управление на бюджет от 18 милиона долара за борба с насилствения екстремизъм предизвикаха вълна от критики, особено поради очевидната липса на опит на Фюгейт в националната сигурност.

Томас Ч. Фюгейт III, роден през 2002 или 2003 година, завършва с отличие политика и право в Университета на Тексас в Сан Антонио през 2024 година. Преди колежа, Фюгейт работи като градинар и продавач на хранителни стоки в Остин - позиции, далеч от сложността на борбата с тероризма. Въпреки това, политическите му амбиции започват рано, когато на 13-годишна възраст заявява подкрепата си за Доналд Тръмп чрез публикация в Instagram.

Съществува малко публична информация за родителите на Фюгейт. LinkedIn профилът на Fugate, вече офлайн, подчерта лидерството в клуб Model United Nations, единственият му известен управленски опит.

Фюгейт натрупва опит чрез стажове в консервативната фондация Heritage Foundation и Камарата на представителите в Тексас, както и като част от предизборния екип на Тръмп през 2024 година, където присъства на Републиканската национална конвенция. През февруари 2025 г., Фюгейт е нает като специален асистент в имиграционна служба на DHS и през май поема ръководството на CP3, наследявайки ветерана Бил Браниф, който се оттегля след сериозни съкращения на персонала.

Назначението на Фюгейт, наречен от някои медии "стажантът, който ръководи", повдига въпроси относно логиката на този избор. Независимо че Министерството го защитава чрез подчертаване на неговата работна етика, критиците не липсват. Бивши служители на DHS го считат за "обида" за трудовите постижения на Браниф, особено в светлината на антимюсюлманските промени след 9/11.

CP3, като програма, е насочена към финансиране на общностни усилия срещу атаки подхранвани от омраза, но с нова насока под администрацията на Тръмп, която акцентира върху имиграцията и наркотрафика. Намалението на персонала и бюджетните съкращения насищат опасенията, че програмата е отслабена във време на нарастващи заплахи.

