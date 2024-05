16 жени обвиняват Дейвид Копърфийлд в сексуални престъпления

О бщо 16 жени обвиниха известния американски илюзионист Дейвид Копърфийлд в сексуално престъпление и неподходящо поведение, продължаващи десетилетия. Повече от половината казаха, че по това време са били непълнолетни. Адвокатите на Копърфийлд казват, че обвиненията са „не само напълно неверни, но и напълно неправдоподобни“.

