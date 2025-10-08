РЕТРО-ВЮ

Легендарната диагоналка – малка чантичка, голяма мода

Tова беше миниатюрният център на света на мъжа от 90-те

8 октомври 2025, 11:00
Легендарната диагоналка – малка чантичка, голяма мода
Снимката е създадена с помощта на Изкуствен интелект   
Източник: chatgpt

Ако си израснал в България през 90-те, сигурно помниш онези странни мъжки чантички, които се носеха през тялото диагонално. Да, точно те – известни сред поколението като „диагоналки“. Те не бяха просто чанти. Те бяха символ на епохата, модата и оцеляването на дребни вещи в джобовете на тесни дънки.

Диагоналката се носеше от едното рамо към противоположния ханш, откъдето идва и забавното ѝ име. Малка, правоъгълна или квадратна, изработена най-често от изкуствена кожа или плат, тя беше дом за всичко важно: портфейл, цигари, ключове и, за късметлиите – мобилен телефон „Nokia 5110“.

С две думи – това беше миниатюрният център на света на мъжа от 90-те.

Диагоналката като моден аксесоар

Не трябва да се мисли за нея само като за практично средство – тя беше и стил. Да, точно така. Тя се комбинираше с дънки, маратонки, бомбър или спортно яке и задължително часовникс черна каишка.

Но също така се носеше и с къси панталони и тениска или топ, с джапанки или сандали, с официален панталон и риза... изобщо българинът реши, че тя отива на всеки аутфит. Носеше се гордо, почти като оръжие срещу хаоса на прехода.

Диагоналката беше символ на 90-те години в България – време на преход, западни влияния и нови възможности. Тя не правеше разлика между тийнейджър и възрастен мъж – всички знаеха, че ако имаш диагоналка, си „градски“ и готов за действие.

Някои дори твърдят, че диагоналката е спасила повече пари от загуба, отколкото банковата система тогава. В нея се криеха документи, сметки, монети и най-важното – чувство за ред и контрол в хаоса на 90-те.

Възраждането на диагоналката

И ето, чудо! Диагоналките се връщат – с нова визия, модерни материали и дори лъскави цветове, подходящи за streetwear. Днешните млади ги носят, сякаш са дошли от машината на времето, а ние, преживелите всички модни безумия на 90те, само кимаме с усмивка и си казваме: „Да, точно така сме изглеждали“.

Диагоналката не е просто чантичка. Тя е история, носталгия и малко смях в едно. Малко по-голяма от портфейл, малко по-малка от торба, но с място за всичко важно. И да, ако я носиш диагонално, ти си истински 90-ар!

диагоналка мъжка чанта мода 90те
