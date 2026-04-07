Футболният сезон навлиза в своята решитална фаза

7 април 2026, 16:46
В началото на април вече сме все по-близо до развръзката на футболния сезон във всички най-големи първенства в света, особено тези в Европа. Битките за титли, места в европейските клубни турнири, както и за оцеляване и промоция в съответните дивизии са в разгара си и всеки резултат може да бъде от огромно значение. От тази гледна точка е важно да сме информирани за всички новости максимално скоро, което може да го направите на сайта Bookmakers.bg с актуална информация в линка, за да не изпуснете нито едно важно събитие. В следващите редове ще поговорим и за някои от по-основните събития, които може да се случват в идващия месец и половина.

Ще имаме ли нов шампион в Англия?

В последните години бяхме свикнали с почти пълната доминация на Манчестър Сити, който печелеше титла след титла под ръководството на Пеп Гуардиола, а единствен реален конкурент беше Ливърпул, който на два пъти успя да прекъсне тази хегемония. Сега обаче на хоризонта изникна претендентството на един тим, който от над две десетилетия не е вкусвал това славно чувство. Става дума за Арсенал, който има 9 точки аванс на върха, при само 7 оставащи мача. „Артилеристите“ за последно бяха короновани през 2004-та година,

когато начело още беше славния Арсен Венгер, а тогава тимът мина цяла кампания без поражение. Няма да видим подобна сензация сега, но пък „топчиите“ с Микел Артета на кормилото имат напълно реална възможност да предоставят на своите изстрадали фенове тази голяма радост, която се чака толкова дълго.

Кой ще завоюва трофея от Шампионската лига?

Навлизаме в четвъртфиналната фаза на най-комерсиалния европейски клубен турнир, съответно и там много скоро ще бъде ясно кой ще вдигне „ушатата“ през май месец. Както винаги двата испански гранда Реал Мадрид и Барселона са плътно в битката, докато защитаващият шампион ПСЖ също е с големи апетити да дублира превъзходното си постижение от миналата кампания и през тази. Редом с тези състави може да отличим Арсенал и Ливърпул, защитаващи английската чест, както и Байерн Мюнхен, който иска да покаже, че класата му надвишава единствено границите на германския футбол. Сякаш като аутсайдери в тази класация са вечно коравия отбор на Атлетико Мадрид, воден от сякаш вечни Диего Симеоне. Аржентинецът и неговата команда никога не трябва да бъдат отписвани. Спортинг Лисабон пък е изненадата, а португалските „лъвове“ спокойно могат да объркат нечии сметки, дори и шансовете им за краен успех да са по-скоро нулеви.

Световното първенство се задава на хоризонта

Тази година може да се каже, че футболната кампания ще продължи чак и през лятото, когато най-големите национални тимове ще премерят сили в поредното издание на световния форум, провеждащ се този път в САЩ, Канада и Мексико. На терените в Северна Америка Лео Меси и Аржентина са тези, на чийто гръб ще е поставена своеобразна мишена. Дали „гаучосите“ може да сторят немислимото и за втори пореден път да се превърнат в кралете на света? Конкуренцията обаче ще е жестока. Испания вече стъпи на европейския връх преди две години, като „Ла Фурия“ има всички сили, за да бъде първи и в САЩ. Звездата Ламин Ямал е готов за подвизи. Франция с нейното златно поколение не бива да бъде отписвана никога, като няма как да не споменем и вероятно последното участие на суперзвездата Кристиано Роналдо на турнир от подобна величина. Обещава да бъде наистина неповторимо.

КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Китай и Русия наложиха вето в ООН на резолюция за Ормузкия проток

Европейската комисия с позиция за ултиматума на Тръмп към Иран

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Иран освободи френски граждани

Дават над 100 млн. евро за подпомагане на транспортния сектор

Залеза на Земята заснеха от "Артемида II"

Забраниха на Кание Уест да стъпва във Великобритания

350-тонен кран падна в Белград

Откриха вещи на изчезналата жена от Ръжена

Накратко: Доналд Тръмп с ултиматум към Техеран – енергийната мрежа на Иран под прицел

Янкулов предложи дисциплинарно производство срещу Русинова

<p>Пет ключови момента от полета на &quot;Артемис II&quot;</p>

„Да умреш за родината е живот“: Куба заплаши Тръмп с партизанска война

Иран постави условия за преговори

Над 10 тона месо в незаконна кланица в Дебелец

Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Волтова дъга удари мъж на влак в Кулата, спасяват го с хеликоптер

Мъж стреля с пистолет край деца в София

Иран заплаши да превърне войната в световна

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

Слънцето изгрява за Цветница

Лангвишинг: Психологическото състояние, за което никой не говори

След инсулта: Диджей Марти G се връща на сцената

Енцо Фернандес остава в Челси, засега

СНИМКИ: Партито на Балъков и Четвъртите в света

НАСА показа „Залезът на Земята” през погледа на мисията „Артемис II” (СНИМКИ)

Доналд Тръмп: Цяла една цивилизация ще умре тази вечер

