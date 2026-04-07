Футболният сезон навлиза в своята решитална фаза

В началото на април вече сме все по-близо до развръзката на футболния сезон във всички най-големи първенства в света, особено тези в Европа. Битките за титли, места в европейските клубни турнири, както и за оцеляване и промоция в съответните дивизии са в разгара си и всеки резултат може да бъде от огромно значение. В следващите редове ще поговорим и за някои от по-основните събития, които може да се случват в идващия месец и половина.

Ще имаме ли нов шампион в Англия?

В последните години бяхме свикнали с почти пълната доминация на Манчестър Сити, който печелеше титла след титла под ръководството на Пеп Гуардиола, а единствен реален конкурент беше Ливърпул, който на два пъти успя да прекъсне тази хегемония. Сега обаче на хоризонта изникна претендентството на един тим, който от над две десетилетия не е вкусвал това славно чувство. Става дума за Арсенал, който има 9 точки аванс на върха, при само 7 оставащи мача. „Артилеристите“ за последно бяха короновани през 2004-та година,

когато начело още беше славния Арсен Венгер, а тогава тимът мина цяла кампания без поражение. Няма да видим подобна сензация сега, но пък „топчиите“ с Микел Артета на кормилото имат напълно реална възможност да предоставят на своите изстрадали фенове тази голяма радост, която се чака толкова дълго.

Кой ще завоюва трофея от Шампионската лига?

Навлизаме в четвъртфиналната фаза на най-комерсиалния европейски клубен турнир, съответно и там много скоро ще бъде ясно кой ще вдигне „ушатата“ през май месец. Както винаги двата испански гранда Реал Мадрид и Барселона са плътно в битката, докато защитаващият шампион ПСЖ също е с големи апетити да дублира превъзходното си постижение от миналата кампания и през тази. Редом с тези състави може да отличим Арсенал и Ливърпул, защитаващи английската чест, както и Байерн Мюнхен, който иска да покаже, че класата му надвишава единствено границите на германския футбол. Сякаш като аутсайдери в тази класация са вечно коравия отбор на Атлетико Мадрид, воден от сякаш вечни Диего Симеоне. Аржентинецът и неговата команда никога не трябва да бъдат отписвани. Спортинг Лисабон пък е изненадата, а португалските „лъвове“ спокойно могат да объркат нечии сметки, дори и шансовете им за краен успех да са по-скоро нулеви.

Световното първенство се задава на хоризонта

Тази година може да се каже, че футболната кампания ще продължи чак и през лятото, когато най-големите национални тимове ще премерят сили в поредното издание на световния форум, провеждащ се този път в САЩ, Канада и Мексико. На терените в Северна Америка Лео Меси и Аржентина са тези, на чийто гръб ще е поставена своеобразна мишена. Дали „гаучосите“ може да сторят немислимото и за втори пореден път да се превърнат в кралете на света? Конкуренцията обаче ще е жестока. Испания вече стъпи на европейския връх преди две години, като „Ла Фурия“ има всички сили, за да бъде първи и в САЩ. Звездата Ламин Ямал е готов за подвизи. Франция с нейното златно поколение не бива да бъде отписвана никога, като няма как да не споменем и вероятно последното участие на суперзвездата Кристиано Роналдо на турнир от подобна величина. Обещава да бъде наистина неповторимо.