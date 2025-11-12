Евростат: България е на трето място по ръст на възнагражденията в ЕС през 2024 г.

С редният ръст на годишните възнаграждения, приравнени към работа на пълен работен ден, в Европейския съюз е 5,2 процента през 2024 г. спрямо предходната година, достигайки 37 840 евро. Това сочат актуалните данни на Евростат.

Темпът на увеличение се забавя спрямо отчетеното 6,1 процента през 2023 г.

Без изненади:Пак сме последни по заплати в ЕС

В България възнагражденията са се повишили с 13,9 процента до 15 387 евро годишно, което поставя страната на трето място в ЕС по темп на растеж – след Румъния (16,7 процента) и Полша (16,6 процента).

Въпреки това България остава на последно място в Европейския съюз по размер на коригираното годишно възнаграждение, като заплатите у нас представляват 38,7 процента от средното за ЕС. Година по-рано този показател е бил 35,7 процента.

Колко вземат европейците с най-високи заплати

В дъното на класацията по номинален размер на коригираните възнаграждения са още Гърция (17 954 евро) и Унгария (18 461 евро).

Най-високи средни годишни заплати за пълно работно време през 2024 г. са отчетени в Люксембург (83 000 евро), Дания (71 600 евро) и Ирландия (61 100 евро).