Създадено за

Пари

Сигурността като култура: Лидерство, което изгражда доверие

Защо доверието е най-ценният актив в бизнеса със сигурността

13 август 2025, 10:45
Сигурността като култура: Лидерство, което изгражда доверие
Източник: ВИП Секюрити

Ивайло Атанасов е управител на ВИП Секюрити и член на Борда на директорите на „Секюрити Инвестмънт Холдинг“ ЕАД и „Моноутс“ ЕАД. В ролята си той ръководи една от водещите компании за бизнес сигурност в страната, с ясен фокус върху устойчивото развитие, ефективното управление на екипи и изграждането на работна среда, в която доверието и професионализмът вървят ръка за ръка. В интервюто той споделя какво означава да бъдеш отговорен работодател, как се поддържа стабилна вътрешна култура в голям екип и как инвестицията в хората е ключова за дългосрочния успех.

Какво означава за вас да си отговорен работодател в сфера, в която „сигурност“ е основната дума?

В сигурността доверието е в основата на всичко. Това важи колкото за нашите клиенти и партньори, толкова и за нашите служители. Да си отговорен работодател означава да осигуриш среда, в която хората знаят, че могат да разчитат на теб за това, че винаги получават навреме възнаграждението си, че условията ще бъдат ясни, че правата им ще бъдат защитен, ще имат грижа за здравето им и най-важното – ще имат достъп до възможности за развитие и ще се чувстват като част от общност. Означава и да си достъпен, да има към кого да се обърнат, когато имат нужда от съдействие. Работим с хора в различни житейски ситуации и за мен е важно, че показваме, че тук има структура, стабилност и човешко отношение.

Какви са основните принципи, които следвате, за да осигурите сигурност не само за клиентите и партньорите, но и за служителите си?

Основните принципи са кратки, точни и ясни. Спазвай закона, дръж на думата си, уважавай труда на хората и бъди ясен в очакванията си. Всеки служител на ВИП Секюрити работи с официален трудов договор, с пълни осигуровки и ясно разписани правила и отговорности. Това създава усещане за ред и спокойствие. Без изненади и без недомлъвки. Винаги сме прозрачни, както в заплащането, така и в комуникацията. Това, което обещаваме при започване, го изпълняваме в ежедневната практика. А в дългосрочен план това е ключът към стабилни и лоялни екипи от професионалисти.

Източник: istock

Как изглежда един работен ден за служителите на ВИП Секюрити – от охранителите до администрацията?

Дните ни са различни и динамични, в зависимост от обекта, позицията и екипа, но има една обща рамка: яснота, координация и подкрепа. Оперативните служители започват смяната си с подготовка: униформа, оборудване, инструкции. Работят по обекти, които са им познати, с ясно зададени отговорности. Знаят какво се очаква от тях и към кого могат да се обърнат при нужда.

Администрацията пък има изключително важна роля. Това са хората, които движат цялата организация на компанията. Те трябва да съчетават внимание към детайла с бързото взимане на решения, и често са първата връзка между клиент и изпълнението на терен. Без добрата им работа и прецизност, оперативната част не би могла да функционира гладко.

Всички тези процеси са синхронизирани, така че работният ден да протича гладко. Ежедневието ни не е лишено от динамика, но имаме структури, които я държат под контрол. Това дава спокойствие както на служителите, така и на клиентите ни.

Какви възможности за развитие предлагате на хората, които искат дългосрочна кариера, а не просто работа?

Когато един служител е мотивиран и проявява отговорност, ние го виждаме. Имаме създадена система за вътрешно развитие и много реални примери на хора, които са започнали от оперативна позиция и днес управляват екипи или координират големи обекти. Подкрепяме допълнителни обучения, курсове, лицензи, включително с време и финансиране от наша страна. Насърчаваме служителите да израстват, като поемат нови отговорности, участват в проекти, предлагат идеи. Кариерното развитие при нас е резултат от диалог, ангажираност и дългосрочно партньорство.

Източник: istock

Как изграждате култура на уважение в екип от над 2000 души?

Това е процес, който започва от отношението на ръководството към хората и се поддържа ежедневно. В нашата организация уважението не зависи от длъжността, а от отношението и приноса на всеки. Стремим се да слушаме и чуваме хората си. За това и държим на обратната връзка, на регулярните срещи и на ясната вътрешна комуникация. Приемаме я сериозно, независимо дали идва от охранител, мениджър или шофьор. А когато хората знаят, че техният глас е значим, много по-лесно се изгражда успешен колектив.

Защо толкова много служители остават с вас повече от 10 години?

Защото сме стабилна компания, в която хората знаят какво да очакват. Не обещаваме невъзможни неща, но това, което обещаем, го изпълняваме. Имаме много служители, които казват: „Дойдох уж за малко, а останах, защото усещах, че тук съм на сигурно и стабилно място“. Смятам, че това идва от реалните условия – сигурна заплата, ясни отговорности, достойно отношение. С времето това създава доверие и привързаност. А и ние самите ценим дългогодишните си хора, като ги развиваме, включваме ги в обучения, в проекти и в нови направления на бизнеса.

Как реагира компанията в трудни за служителите моменти извън работа? Има ли примери за подкрепа?

Източник: istock

Има, и не са малко. Понякога става дума за здравословни проблеми, семейни трудности или просто житейски ситуации, в които човек има нужда от разбиране и подкрепа. В тези моменти проявяваме гъвкавост и човещина. Имали сме случаи, в които сме реорганизирали смени, осигурявали сме временно преместване, оказвали сме финансова или административна подкрепа. Това не се комуникира широко, но за нас е важно. Защото хората, които се грижат за сигурността на другите, заслужават сигурност и за себе си.

Какви хора търсите? Какъв е вашият идеален нов колега?

Търсим преди всичко отговорни хора. За оперативните позиции това означава дисциплина, фокус, готовност за действие в реални ситуации и желание за нови умения и знания. Важно е човек да е отворен към нови възможности, да умее да слуша и да спазва инструкции. Особено в ситуации, в които се изисква бърза и точна реакция.

За административните роли ценим добрата комуникация, инициативността, логическото мислене и умението за работа в екип. Но независимо от позицията, ние ценим хората, които поемат ангажимент и го изпълняват. Търсим хора, с които можем да градим дългосрочни взаимоотношения. Ако човек е лоялен, отговорен и иска да се развива, неговото място е гарантирано.

Какво бихте казали на човек, който обмисля да кандидатства при вас, но се колебае?

Източник: ВИП Секюрити

Наш колега, работил в голяма международна компания, ми сподели: „Тук усещането за структура и ред е по-ясно, а комуникацията е много по-пряка и човешка.“ Това за мен беше ценна обратна връзка. ВИП Секюрити е бизнес компания за сигурност, която работи по ясни правила. Работим с корпоративни стандарти без да губим личния контакт. Има ред, има процеси, но също така има хора, които откликват, когато потърсиш помощ. Бих казал на всеки, който се колебае – Ела и виж. Запознай се с екипа, поговори с хората, усети атмосферата. За мен истинската сила на една организация е в това да съчетае високи професионални стандарти с уважение към хората и стабилност в ежедневието. Именно такъв подход следваме във ВИП Секюрити.

Последвайте ни

Създадено за

Самолет, пътуващ от София, не беше допуснат да влезе в Чехия, изтребители го ескортираха

Самолет, пътуващ от София, не беше допуснат да влезе в Чехия, изтребители го ескортираха

Българин е сред новите най-добри приятели на Бруклин Бекъм

Българин е сред новите най-добри приятели на Бруклин Бекъм

Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Срещата в Аляска: Защо точно там и как ще протече

Срещата в Аляска: Защо точно там и как ще протече

Какви са цените на къщите около София

Какви са цените на къщите около София

pariteni.bg
8 породи кучета със сини очи (СНИМКИ)

8 породи кучета със сини очи (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 4 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 4 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 4 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж казва на жена си: – Скъпа, тази вечер ще съм като Джеймс Бонд! – Уха, ще ме заведеш на вечеря, ще караш спортна кола…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Всички жени на Доналд Тръмп - от Ивана до Мелания</p>

Съпругите и приятелките на Доналд Тръмп - от френска първа дама до „Кралицата на Вирджиния“

Свят Преди 14 минути

От Ивана Зелничкова и Марла Мейпълс до Мелания Тръмп – преглед на романтичните връзки на бившия американски президент през годините

Казусът с държавните имоти: Карта, вето и политически спорове

Казусът с държавните имоти: Карта, вето и политически спорове

България Преди 28 минути

Темата за продажбата на над 4400 държавни имота през търгове, е в обществения дневен ред вече повече от месец

<p>Нови правила за майчинството застрашават жените земеделки</p>

БАБ: Новите промени в Кодекса за социално осигуряване ощетяват майките земеделски производители

България Преди 47 минути

В официално становище до министър Гуцанов организацията посочва, че мярката е дискриминационна и застрашава младите семейства в селското стопанство

<p>Възходът на &bdquo;сиво сексуалните&ldquo; &ndash; нов вид сексуална ориентация</p>

Възходът на „сиво сексуалните“ – нов вид сексуална ориентация

Любопитно Преди 55 минути

Тенденцията идва на фона на нарастващата загриженост на експертите, че милениалите и поколението Z имат по-малко сексуални партньори от предишните поколения на същата възраст

​Бруклин Бекъм и Никола Пелц подновиха брачните си обрети

​Бруклин Бекъм и Никола Пелц подновиха брачните си обрети

Любопитно Преди 56 минути

„Честно, бих подновявал обетите си с нея всеки ден“

<p>СО обяви процедура за избор на нова обслужваща банка</p>

Столичната община обяви процедура за избор на нова обслужваща банка

България Преди 2 часа

В срок от десет дни се очаква заинтересованите финансови институции да подадат своите предложения

Какви са цените на къщите около София

Какви са цените на къщите около София

България Преди 2 часа

От 2021 г. къщи в затворените комплекси са поскъпнали с над 75%

<p>Брад Пит сред жертвите на улична банда</p>

Тийнейджъри са арестувани за обира на дома на Брад Пит

Свят Преди 2 часа

Заподозрените са обвинени в редица „обири на знаменитости“, насочени към домовете на актьори и професионални спортисти

<p>Украйна: Това е&nbsp;въпрос, по който не може да има пазарлък</p>

Марияна Беца пред Politico: Върнете откраднатите украински деца сега

Свят Преди 2 часа

"Децата са сред най-уязвимите жертви на всеки въоръжен конфликт"

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

България Преди 2 часа

Коментар по темата и препоръки от главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев

Гърция в пламъци: Евакуираха туристи и болница заради огъня

Гърция в пламъци: Евакуираха туристи и болница заради огъня

Свят Преди 2 часа

Десетки огнеборци се борят с огнените стихии

Националната гвардия във Вашингтон

Град под военен контрол: Националната гвардия вече е във Вашингтон

Свят Преди 2 часа

Във вторник вечерта бронирани машини бяха забелязани в градски центрове и туристически места около столицата на САЩ

Как новият украински дрон “Немезида” променя войната

Как новият украински дрон “Немезида” променя войната

Свят Преди 2 часа

Новият украински дрон “Немезида” използва интернет, а не радиовръзка

Близо 5000 души бяха евакуирани в Тайван заради тайфуна "Подул"

Близо 5000 души бяха евакуирани в Тайван заради тайфуна "Подул"

Свят Преди 2 часа

Островът редовно е връхлитан от тайфуни

Пожар Калимок Бръшлен

Пожар обхвана защитена местност край Тутракан: Застрашени са хиляди видове

България Преди 2 часа

Гъст дим и силна миризма се виждат от километри, а от пожарната в Тутракан съобщиха, че огнищата са няколко

.

Франция, Германия и Великобритания са готови да възобновят санкциите срещу Иран

Свят Преди 2 часа

Външните министри на трите държави са написали писмо до ООН, че страните им възнамеряват да наложат на Техеран санкции "със задна дата"

Всичко от днес

От мрежата

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg

На море с куче: няколко практични съвета

dogsandcats.bg
1

Автокаско калкулатор – как да изберете най-добрата оферта за минути

sinoptik.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Култов участник от „Игри на волята“ с неузнаваема нова визия (СНИМКИ)

Edna.bg

Не го разпознаха и го претърсиха: Какво се случи с Лео ди Каприо в Ибиса (ВИДЕО)

Edna.bg

Мойсес Кайседо за DIEMA SPORT: Наслаждавам се на футбола при Мареска

Gong.bg

Защитник на ЦСКА отказа да тренира, води преговори с три клуба

Gong.bg

Преди срещата с Путин: Тръмп ще разговаря със Зеленски и европейските лидери

Nova.bg

Издирват трима от „Наглите”

Nova.bg