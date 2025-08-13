Сигурността като култура: Лидерство, което изгражда доверие

Ивайло Атанасов е управител на ВИП Секюрити и член на Борда на директорите на „Секюрити Инвестмънт Холдинг“ ЕАД и „Моноутс“ ЕАД. В ролята си той ръководи една от водещите компании за бизнес сигурност в страната, с ясен фокус върху устойчивото развитие, ефективното управление на екипи и изграждането на работна среда, в която доверието и професионализмът вървят ръка за ръка. В интервюто той споделя какво означава да бъдеш отговорен работодател, как се поддържа стабилна вътрешна култура в голям екип и как инвестицията в хората е ключова за дългосрочния успех.

Какво означава за вас да си отговорен работодател в сфера, в която „сигурност“ е основната дума?

В сигурността доверието е в основата на всичко. Това важи колкото за нашите клиенти и партньори, толкова и за нашите служители. Да си отговорен работодател означава да осигуриш среда, в която хората знаят, че могат да разчитат на теб за това, че винаги получават навреме възнаграждението си, че условията ще бъдат ясни, че правата им ще бъдат защитен, ще имат грижа за здравето им и най-важното – ще имат достъп до възможности за развитие и ще се чувстват като част от общност. Означава и да си достъпен, да има към кого да се обърнат, когато имат нужда от съдействие. Работим с хора в различни житейски ситуации и за мен е важно, че показваме, че тук има структура, стабилност и човешко отношение.

Какви са основните принципи, които следвате, за да осигурите сигурност не само за клиентите и партньорите, но и за служителите си?

Основните принципи са кратки, точни и ясни. Спазвай закона, дръж на думата си, уважавай труда на хората и бъди ясен в очакванията си. Всеки служител на ВИП Секюрити работи с официален трудов договор, с пълни осигуровки и ясно разписани правила и отговорности. Това създава усещане за ред и спокойствие. Без изненади и без недомлъвки. Винаги сме прозрачни, както в заплащането, така и в комуникацията. Това, което обещаваме при започване, го изпълняваме в ежедневната практика. А в дългосрочен план това е ключът към стабилни и лоялни екипи от професионалисти.

Как изглежда един работен ден за служителите на ВИП Секюрити – от охранителите до администрацията?

Дните ни са различни и динамични, в зависимост от обекта, позицията и екипа, но има една обща рамка: яснота, координация и подкрепа. Оперативните служители започват смяната си с подготовка: униформа, оборудване, инструкции. Работят по обекти, които са им познати, с ясно зададени отговорности. Знаят какво се очаква от тях и към кого могат да се обърнат при нужда.

Администрацията пък има изключително важна роля. Това са хората, които движат цялата организация на компанията. Те трябва да съчетават внимание към детайла с бързото взимане на решения, и често са първата връзка между клиент и изпълнението на терен. Без добрата им работа и прецизност, оперативната част не би могла да функционира гладко.

Всички тези процеси са синхронизирани, така че работният ден да протича гладко. Ежедневието ни не е лишено от динамика, но имаме структури, които я държат под контрол. Това дава спокойствие както на служителите, така и на клиентите ни.

Какви възможности за развитие предлагате на хората, които искат дългосрочна кариера, а не просто работа?

Когато един служител е мотивиран и проявява отговорност, ние го виждаме. Имаме създадена система за вътрешно развитие и много реални примери на хора, които са започнали от оперативна позиция и днес управляват екипи или координират големи обекти. Подкрепяме допълнителни обучения, курсове, лицензи, включително с време и финансиране от наша страна. Насърчаваме служителите да израстват, като поемат нови отговорности, участват в проекти, предлагат идеи. Кариерното развитие при нас е резултат от диалог, ангажираност и дългосрочно партньорство.

Как изграждате култура на уважение в екип от над 2000 души?

Това е процес, който започва от отношението на ръководството към хората и се поддържа ежедневно. В нашата организация уважението не зависи от длъжността, а от отношението и приноса на всеки. Стремим се да слушаме и чуваме хората си. За това и държим на обратната връзка, на регулярните срещи и на ясната вътрешна комуникация. Приемаме я сериозно, независимо дали идва от охранител, мениджър или шофьор. А когато хората знаят, че техният глас е значим, много по-лесно се изгражда успешен колектив.

Защо толкова много служители остават с вас повече от 10 години?

Защото сме стабилна компания, в която хората знаят какво да очакват. Не обещаваме невъзможни неща, но това, което обещаем, го изпълняваме. Имаме много служители, които казват: „Дойдох уж за малко, а останах, защото усещах, че тук съм на сигурно и стабилно място“. Смятам, че това идва от реалните условия – сигурна заплата, ясни отговорности, достойно отношение. С времето това създава доверие и привързаност. А и ние самите ценим дългогодишните си хора, като ги развиваме, включваме ги в обучения, в проекти и в нови направления на бизнеса.

Как реагира компанията в трудни за служителите моменти извън работа? Има ли примери за подкрепа?

Има, и не са малко. Понякога става дума за здравословни проблеми, семейни трудности или просто житейски ситуации, в които човек има нужда от разбиране и подкрепа. В тези моменти проявяваме гъвкавост и човещина. Имали сме случаи, в които сме реорганизирали смени, осигурявали сме временно преместване, оказвали сме финансова или административна подкрепа. Това не се комуникира широко, но за нас е важно. Защото хората, които се грижат за сигурността на другите, заслужават сигурност и за себе си.

Какви хора търсите? Какъв е вашият идеален нов колега?

Търсим преди всичко отговорни хора. За оперативните позиции това означава дисциплина, фокус, готовност за действие в реални ситуации и желание за нови умения и знания. Важно е човек да е отворен към нови възможности, да умее да слуша и да спазва инструкции. Особено в ситуации, в които се изисква бърза и точна реакция.

За административните роли ценим добрата комуникация, инициативността, логическото мислене и умението за работа в екип. Но независимо от позицията, ние ценим хората, които поемат ангажимент и го изпълняват. Търсим хора, с които можем да градим дългосрочни взаимоотношения. Ако човек е лоялен, отговорен и иска да се развива, неговото място е гарантирано.

Какво бихте казали на човек, който обмисля да кандидатства при вас, но се колебае?

Наш колега, работил в голяма международна компания, ми сподели: „Тук усещането за структура и ред е по-ясно, а комуникацията е много по-пряка и човешка.“ Това за мен беше ценна обратна връзка. ВИП Секюрити е бизнес компания за сигурност, която работи по ясни правила. Работим с корпоративни стандарти без да губим личния контакт. Има ред, има процеси, но също така има хора, които откликват, когато потърсиш помощ. Бих казал на всеки, който се колебае – Ела и виж. Запознай се с екипа, поговори с хората, усети атмосферата. За мен истинската сила на една организация е в това да съчетае високи професионални стандарти с уважение към хората и стабилност в ежедневието. Именно такъв подход следваме във ВИП Секюрити.