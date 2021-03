Назрява ли скандал в кралското семейство

Х ерцогинята на Съсекс обвини кралското семейство в "увековечаване на лъжливи твърдения" за нея и принц Хари.

Това става ясно от кратък откъс от предстоящото в неделя интервю на кралската двойка пред Опра Уинфри.

Във видеото Меган Маркъл нарича своите свекъри "Фирмата", пише Independent.

Видеото от тяхното предвидено за неделя интервю, бе публикувано в ранните часове на четвъртък, а пълният разговор е определен като безпрецедентно вникване в краткия опит на двойката като работещи кралски особи и решенията им зад преместването им в САЩ.

На въпроса към Меган Маркъл как смята, че Бъкингамският дворец ще реагира на думите й в това интервю, тя отговаря:

"Не знам как може да очакват, че след цялото това време, ние все още ще мълчим, щом "Фирмата" играе активна роля да поддържа фалшиви твърдения спрямо нас", казва Меган.

"Ако всичко това води до риска нещо да бъде изгубено, ... вече има много неща, които бяха загубени", казва херцогинята.

"I can't begin to imagine what it must of been like for her [Diana] going through this process by herself, all those years ago - because it has been unbelievably tough for the two of us, but at least we have each other." — Prince Harry, on a preview of 'Oprah with Meghan & Harry' pic.twitter.com/C3mp3JZqV2