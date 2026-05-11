Любопитно

Звезден прах в Антарктида: Ледовете разкриха пътя на Земята през останки от супернова

Учени откриха редки изотопи в ледени ядра на десетки хиляди години, които служат като дневник на Слънчевата система. Находката доказва, че планетата ни преминава през облаци от радиоактивни отломки от мъртви звезди, докато се движи в Галактиката

11 май 2026, 12:38
Звезден прах в Антарктида: Ледовете разкриха пътя на Земята през останки от супернова
Източник: iStock

У чени откриха редки изотопи на желязо в антарктически ледени ядра, които служат като „черна кутия“ за пътуването на Слънчевата система през междузвезден облак от радиоактивни отломки от мъртви звезди.

Нашата планета Земя и Слънчевата система, в която тя пребивава, не са неподвижни в пространството, а се въртят бавно и величествено като част от галактически валс около сърцето на Млечния път. Къде точно се е намирала Слънчевата система по време на това древно пътуване често е невъзможно да разберем, но току-що се появиха нови следи, замръзнали в продължение на десетки хиляди години в ледовете на Антарктида.

Там екип от учени, ръководен от ядрения астрофизик Доминик Кол от центъра „Хелмхолц“ в Дрезден-Розендорф, Германия, откри редки железни изотопи. Те проследяват скорошното преминаване на нашата планета през междузвезден облак от прах от супернова – остатъци от отдавна мъртви звезди.

През последните десетилетия антарктическият леден щит се превърна в безценен източник на информация за историята на нашата планета. Той е започнал да се формира слой по слой от падащ сняг преди около 35 милиона години, като във всеки слой са уловени и замразени частици от атмосферата. С течение на времето това наслояване, притиснато от собственото си тегло, се е превърнало във вертикална капсула на времето. От нея учените извличат дълги ледени цилиндри (ядра) за хронологичен запис на атмосферните промени в продължение на милиони години.

През 2019 г. Кол и колегите му изследваха прясно паднал сняг в Антарктида и откриха следи от железен изотоп, наречен 60Fe или желязо-60. Сега те са открили желязо-60, замръзнало в ледени ядра, датиращи отпреди 40 000 до 81 000 години.

Желязо-60 е специално, защото може да се формира само при специфични екстремни условия, които не се срещат естествено на Земята, като например експлозии на супернови. Възможно е малко количество от него да е било уловено при формирането на Земята, но с период на полуразпад от едва 2,6 милиона години, то практически се разпада напълно след около 15 милиона години. Всяко желязо-60, присъствало при раждането на планетата преди 4,5 милиарда години, отдавна е изчезнало.

Това означава, че всяко количество желязо-60, което намираме днес над определен фонов праг, трябва да е паднало от Космоса. Няма известен естествен начин Земята да го произведе в значими количества. Нещо повече – присъствието му в океанските седименти и в снега кара учените да вярват, че Слънчевата система е преминала (и може би все още преминава) през отломки от супернова.

Използвайки проби, събрани в рамките на Европейския проект за ледено ядро в Антарктида (EPICA), изследователите пресяха 295 килограма лед. Те разтопиха пробите, извлякоха остатъците и преброиха атомите желязо-60. Резултатите показаха концентрация, която е по-висока от обичайния принос на космическите лъчи, което доказва междузвездния му произход.

Тук става още по-интересно: концентрацията на желязо-60 в леда отпреди десетки хиляди години е значително по-ниска от тази в снега от последните десетилетия. В момента Слънчевата система се движи през регион, наречен Местен междузвезден облак, съставен от газ, прах и плазма. Находките на екипа на Кол показват, че антарктическият лед е „дневник на полета“ на Земята през този облак.

Данните сочат, че Слънчевата система се движи през облака от поне 80 000 години, като първо е преминала през по-рядка зона, преди да навлезе в по-плътната част, в която се намираме днес.

„Тези резултати предполагат, че Местният междузвезден облак е космически архив за произведеното от супернови желязо-60“, пишат изследователите. Откритието доказва, че средата около нас в Космоса се е променяла значително през последните 80 000 години.

Източник: sciencealert    
Антарктически ледени ядра Желязо-60 Местен междузвезден облак Пътуване на Слънчевата система Супернови Радиоактивни отломки Доминик Кол Космически произход Капсула на времето Млечен път
Последвайте ни
Шефът на

Шефът на "Гробищни паркове" в София е уволнен за нарушения

Скрита в гардероба: Картина, открадната от нацистки генерал, се появи след 80 години

Скрита в гардероба: Картина, открадната от нацистки генерал, се появи след 80 години

Студен фронт и силен вятър до 70 км/ч сменят слънцето, ето кога идва лошото време

Студен фронт и силен вятър до 70 км/ч сменят слънцето, ето кога идва лошото време

"Естетическа пасмина": Евгени Минчев защити Десислава Радева след критиките за облеклото ѝ

Навигатор в света на кредитите: Банков или небанков (бърз) кредит

Навигатор в света на кредитите: Банков или небанков (бърз) кредит

pariteni.bg
8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Ексклузивно

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Преди 19 часа
Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин
Ексклузивно

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Преди 15 часа
Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран
Ексклузивно

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Преди 16 часа
Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус
Ексклузивно

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Случаят с хантавируса на круизния кораб стигна до Балканите: Поставиха евакуиран в Атина под 45-дневна карантина

Случаят с хантавируса на круизния кораб стигна до Балканите: Поставиха евакуиран в Атина под 45-дневна карантина

Свят Преди 10 минути

С винтидж шапка и перлите на кралицата: Кейт Мидълтън засия на градинско парти в Бъкингам

С винтидж шапка и перлите на кралицата: Кейт Мидълтън засия на градинско парти в Бъкингам

Любопитно Преди 20 минути

Принцесата на Уелс се появи в изящна визия, съчетавайки модерен дизайн с уникална винтидж шапка от 30-те години. След възстановяването си от рака, Катрин отново е център на вниманието, подготвяйки се за първото си официално посещение в чужбина

Министър Петрова ще участва в Съвет „Външни работи“ в Брюксел

Министър Петрова ще участва в Съвет „Външни работи“ в Брюксел

България Преди 45 минути

Петрова пое поста на външен министър от служебния министър Надежда Нейнски

„Нищо не яде“: Кога захранването се превръща в стрес за цялото семейство

„Нищо не яде“: Кога захранването се превръща в стрес за цялото семейство

Любопитно Преди 48 минути

Детето отказва да яде? Ето как да спрете преговорите и стреса по време на хранене

"Излязох от дупката": Малума очаква второ дете след тежка битка с паническите атаки

"Излязох от дупката": Малума очаква второ дете след тежка битка с паническите атаки

Любопитно Преди 1 час

Световната музикална звезда Малума изненада феновете си навръх Деня на майката с новината, че със Сусана Гомес очакват второ дете. Изпълнителят направи емоционално признание за паническите атаки и трудния път към психическото здраве след раждането на първата му дъщеря

Германският министър на отбраната е в Киев за преговори за отбранителната промишленост

Германският министър на отбраната е в Киев за преговори за отбранителната промишленост

Свят Преди 1 час

Посещението не беше обявено предварително от съображения за сигурност

,

Лекари спасиха Бони Тайлър след внезапно спиране на сърцето в болницата

Любопитно Преди 1 час

74-годишната певица е претърпяла сърдечен арест, докато медиците са се опитвали да я събудят от изкуствена кома след спешна операция. В момента тя се бори и с тежка инфекция в болница в Португалия

Десетки българи жертва на фишинг атака с изкуствен интелект

Десетки българи жертва на фишинг атака с изкуствен интелект

България Преди 1 час

Фишинг съобщенията са от името на институции и куриерски компаниии

Сигурност на цената на едно кафе месечно: Защо застраховаме колите си, но оставяме домовете си на случайността?

Сигурност на цената на едно кафе месечно: Защо застраховаме колите си, но оставяме домовете си на случайността?

Любопитно Преди 1 час

Ироничното е, че докато колата губи стойността си с всеки изминал ден, домът е най-ценният ни актив – и финансово, и емоционално

Запознайте се с истинската Емили от „Дяволът носи Прада“

Запознайте се с истинската Емили от „Дяволът носи Прада“

Любопитно Преди 1 час

Стилистката Лесли Фремар призна, че тя е вдъхновила образа на Емили Блънт. Тя разкрива за напрежението във Vogue, защо е почувствала книгата като предателство и как Анна Уинтур първа я е предупредила, че в романа нейният образ е „най-злият“

Влак помете 72-годишен мъж край гара Дяково

Влак помете 72-годишен мъж край гара Дяково

България Преди 1 час

Пострадалият се е движел покрай коловоза, съобщиха от МВР

Владимир Путин

„Санкциите стигнаха до ботокса му“: Лицето на Путин провокира лавина от въпроси

Свят Преди 1 час

„Изплашеният и параноичен“ Владимир Путин е изправен пред още повече въпроси относно лошото си здраве, след като беше забелязан с подпухнало и „видимо остаряло“ лице по време на парада за Деня на победата в Москва

Започна кастингът за филма „Стоичков – Имало едно време в България“

Започна кастингът за филма „Стоичков – Имало едно време в България“

Любопитно Преди 1 час

Над 130 роли, хиляди кандидати и дигитална поредица, която ще покаже процеса отвътре

<p>Четец по устните разкри отношението на Бионсе и Блейк Лайвли към асистентите на Met Gala</p>

Четец по устните разкри отношението на Бионсе и Блейк Лайвли към асистентите на Met Gala

Любопитно Преди 2 часа

Две от най-големите звезди на червения килим, Бионсе и Блейк Лайвли, предизвикаха бурни дискусии с поведението си по време на тазгодишната Met Gala. Докато едната бе похвалена за вниманието си, другата се сблъска с остри критики от страна на феновете

Кабинетът "Радев" внася законопроектите си за цените и съдебната власт

Кабинетът "Радев" внася законопроектите си за цените и съдебната власт

България Преди 2 часа

Заявките на мнозинството в парламента е депутатите да не излизат в традиционната си лятна ваканция, за да се работи по приоритетите за държавата

Спрете да миете тези продукти! Вредно е за здравето

Спрете да миете тези продукти! Вредно е за здравето

Любопитно Преди 2 часа

Някои продукти не стават по-чисти след контакт с вода, а напротив – могат да разпространят бактерии из кухнята или да загубят качество

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

От „не искам“ до „вкусно е“: Малките тайни на спокойното захранване

Edna.bg

Над 130 роли във филма „Стоичков – Имало едно време в България“. Катингът започна

Edna.bg

Лудогорец извади основен играч от отбора, ще има сериозни промени

Gong.bg

Ужасяваща статистика за нидерландски гранд

Gong.bg

ГДБОП разкри схема за киберизмами чрез SMS-и и съобщения в чат приложения от името на институции

Nova.bg

Проверяват заместник-министър на образованието за злоупотреби с евросредства

Nova.bg