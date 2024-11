Животът в едно от най-отдалечените места на Земята - Шпицберген

Д ълбоко в Северния полярен кръг, между гигантски ледници и под полярни ледени късове, шведската фотографка Сесилия Бломдал открива необикновена топлина.

Норвежкият архипелаг Шпицберген, разположен приблизително по средата между северното крайбрежие на Норвегия и Северния полюс, е мястото на най-северните постоянни селища в света. Бломдал, която живее в най-големия град на Шпицберген - Лонгиербюен, е една от около 2500-те жители на региона. Тук цветните къщички контрастират на фона на колосалните ледени шапки, а ярките небесни явления осветяват небето.

Бломдал се премества в Шпицберген през 2015 г. и документира уникалния си живот пред милиони очаровани последователи в социалните мрежи. Сега тя е запечатала спокойствието на дома си, искрящо в сини нюанси, в нова фотокнига, озаглавена „Живот на Шпицберген“.

„Когато живееш тук, наистина се потапяш в нея; тихата и спокойна природа. И всеки ден да си толкова близо до природата; това е възхитително“, казва Бломдал, която е работела и в хотелиерството, пред CNN.

Предизвикателствата на един красив живот

При цялата си природна красота Шпицберген е много повече от красиво място. Богатите му ресурси, като риба, газ и минерални залежи, са го превърнали в тема на икономически и дипломатически спорове в миналото, а сега той служи като процъфтяващ световен център за икономически дейности и научни изследвания. За тези, които просто идват за малко, това е туристическа дестинация от списъка на ведрите.

Но както Бломдал знае, животът в Шпицберген не е лесен. От температурите, които понякога падат под минус 30 (-34,4 градуса по Целзий), до белите мечки и полярните лисици, които понякога обикалят по местните улици. Но какво коства на човек да се откаже от живота на континента и да се премести на такова отдалечено и понякога забранено място.

„Всеки ден е изпълнен с приключения. Ще бъде луд или див, или просто обикновен ден. Но обикновеният ден тук е толкова различен; той е пиене на кафе със Северното сияние, среднощно слънце или северни елени“, казва Бломдал,

Това са често срещани чувства в общността на Шпицберген - екстремните условия, макар и омагьосващи, означават, че хората не се задържат в района случайно. Там пребивават хора от около 50 държави, които работят в области като научни изследвания и сезонен туризъм.

