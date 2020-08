Жабите също имат хареми

У чени за първи път описват харема на жаба от тропическите гори на Бразилия, демонстрирайки, че полигинията или възпроизводството на един мъжки екземпляр с повече женски, е поведение, което се практикува и от земноводни, предаде Франс прес, позовавайки се на публикация в сп. „Сайънс адвансис”.

Този начин на възпроизводство е най-разпространеният в животинския свят

– наблюдава се при рибите, влечугите, бозайниците, птиците и някои безгръбначни, обяснява зоологът Фабио де Са от университета Кампинас. Досега обаче процесът не е описван при земноводно.

„Щастливият избраник” е жаба с кафяв или жълточервеникав цвят от вида Thoropa taophora. Научният екип е заснел екземпляри от вида на места, относително бедни на прясна вода, където тези жаби се размножават. Целта на изследователите е била да проверят дали недостигът на ресурс влияе върху полигинията при земноводните.

If Kermit the Frog had been a Thoropa taophora, he would've had no problem balancing his relationships with Miss Piggy and Denise https://t.co/i54zWlDwAg