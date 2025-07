Запознайте се с Даяна Ястремска - украинската красавица, покорила Уимбълдън

З апознайте се с Даяна Ястремска – украинската красавица, която шокира света на тениса, като победи Коко Гауф на Уимбълдън.

Даяна Ястремска привлече вниманието на медиите във вторник, след като постигна една от най-големите сензации в първия кръг на Уимбълдън – победа в два сета над поставената под №2 в схемата Коко Гауф.

