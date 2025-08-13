Любопитно

Възходът на „сиво сексуалните“ – нов вид сексуална ориентация

Тенденцията идва на фона на нарастващата загриженост на експертите, че милениалите и поколението Z имат по-малко сексуални партньори от предишните поколения на същата възраст

13 август 2025, 11:38
Възходът на „сиво сексуалните“ – нов вид сексуална ориентация
Източник: Thinkstock/Guliver

В се по-голям брой млади хора се идентифицират като „сиво сексуални“, което означава, че изпитват сексуално привличане само от време на време, рядко или при определени условия, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Терминът привлича внимание онлайн,

със специален форум в Reddit, r/Greysexuality, който привлича над 8300 членове и остава високо активен. Видеоклиповете за идентичността също са натрупали хиляди гледания в TikTok и YouTube.

В един такъв клип, сивосексуалният YouTuber и подкастър Марк, който публикува под псевдонима @notdefining, го описва като чувство на „малко сексуално привличане“, но „в ниска степен“, което го прави различно от това да си напълно асексуален. Той нарече етикета „изключително полезен“, обяснявайки: „Помага на хората да разберат, че изпитвам сексуално привличане, правя секс, наслаждавам се на секс и сексуални фантазии, но може да ги изпитвам в значително по-ниска степен от повечето хора“.

Тенденцията обаче идва на фона на нарастващата загриженост на експертите, че милениалите и поколението Z имат по-малко сексуални партньори от предишните поколения на същата възраст.

6 неща, които се случват с тялото ни, когато правим секс
6 снимки
сърце есен
грим
събуждане жена легло протягане сън спане
стрес психично заболяване

Проучванията показват нарастващ брой хора, които съобщават, че нямат сексуални партньори или имат редки срещи – феномен, често наричан „сексуална рецесия“. 

Изследователите казват, че това не е просто липса на интерес, а често е подхранвано от тревожност. Американската писателка Картър Шърман, която интервюира повече от 100 млади хора за книгата си „Второто пришествие“, твърди, че неправилното образование, порнографията, дигиталното откъсване и политическият натиск са се комбинирали, за да променят опита на младите хора за секс и интимност. Тя установи, че много от тях са били възпрепятствани от подхранвания от социалните медии натиск върху образа на тялото и политически дебати относно сексуалните права, които според нея са създали климат на „страх и срам“ около секса.

Научните изследвания подкрепят тази картина. Изследванията установяват, че преглеждането на „перфектни“ снимки в Instagram може да накара младите хора да се чувстват по-зле относно телата си и да намали увереността им, което от своя страна може да ги откаже от срещи или секс.

Терминът „сива сексуалност“ – понякога наричан „сива А“ – е използван за първи път през 2006 г.

в Мрежата за видимост и образование на асексуалните, за да опише „сивата зона“ между това да си напълно асексуален и да изпитваш редовно сексуално привличане. Тези, които се идентифицират със „сива сексуалност“, казват, че това е спектър, който може да включва и други идентичности, като например демисексуалност – хора, които изпитват сексуално привличане само след като формират силна емоционална връзка.

Някои експерти смятат, че платформи като TikTok и Reddit подхранват бързото разпространение на нишови термини за идентичност като „сива сексуалност“ или „демисексуална“, твърдейки, че това може да усложни прекалено начина, по който хората мислят за секса и връзките.

Други виждат същата тенденция като положителна стъпка, давайки на хората думите и общността, за да изразят чувства, които иначе биха се затруднили да обяснят.

Междувременно, проучване на Ace Community Census през 2022 г. установи, че на 43% от хората от асексуалния спектър е било казано, че трябва да се опитат да се „излекуват“. Лекарите подчертават, че

има разлика между това да си асексуален или сивосексуален

– където ниското сексуално привличане е постоянно – и внезапната загуба на интерес към секса, което може да е признак на стрес, депресия или здравословни проблеми.

Здравните власти във Великобритания казват, че постоянната загуба на либидо може да бъде свързана и със сърдечни заболявания, диабет, проблеми с щитовидната жлеза или менопаузата.

17 неща, които се случват с тялото ни, след като спрем да правим секс
17 снимки
жена интимни части
жена тъга секс легло
мъж легло секс
жена вирус грип имунна система диван

Въпреки че хората от сивосексуалния спектър може да не изпитват сексуално привличане към другите, това не означава, че никога не изпитват сексуални чувства. Проучвания на Ace Community Census показват, че много хора все още мастурбират – често за удоволствие, облекчаване на стреса или просто защото им е приятно – докато други имат малък или никакъв интерес към сексуална активност от какъвто и да е вид.

Експертите казват, че това варира от човек на човек и това да си асексуален или „сиво сексуален“ не означава автоматично, че нямаш никакво сексуално желание. Въпреки това е важно да се знае разликата между асексуалност и ниско либидо, което може да е признак на основни здравословни проблеми.

Докато асексуалността е общоприет модел на липса на сексуално привличане, ниското либидо е временна промяна.

Това може да се случи внезапно или да се развие постепенно, например по време на периоди на депресия. Загубата на либидо е често срещана, засягайки един на всеки петима мъже и дори повече жени в даден момент от живота им, според Националната здравна служба (NHS).

Често е свързана със стрес на работа или големи промени в живота, като бременност, раждане или кърмене. NHS предупреждава, че неочакваната или дългосрочна загуба на либидо може да е признак на скрити проблеми и призовава хората, които я изпитват, да си запишат час при своя личен лекар. 

Някои дългосрочни състояния, като сърдечни заболявания, диабет, намалена функция на щитовидната жлеза или рак, могат да повлияят на сексуалното желание. Други причини включват някои лекарства за високо кръвно налягане или депресия, противозачатъчни хапчета, прекомерна употреба на алкохол и настъпването на менопаузата – която всяка жена ще преживее в даден момент от живота си.

Източник: Daily Mail    
сива сексуалност сексуална ориентация новост либидо секс
Виц на деня

Мъж казва на жена си: – Скъпа, тази вечер ще съм като Джеймс Бонд! – Уха, ще ме заведеш на вечеря, ще караш спортна кола…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

