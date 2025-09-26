Любопитно

„Въздушни прегръдки" и прашки: Пен Баджли с пикантно разкритие за секс сцените в „Ти"

Актьорът си спомня как се е наложило да разчита на доста „въздушни прегръдки“, за да изиграе момент на екранна интимност

26 септември 2025, 15:17
„Въздушни прегръдки“ и прашки: Пен Баджли с пикантно разкритие за секс сцените в „Ти“
Източник: Getty Images

П ен Баджли реши да говори откровено.

Звездата от „Клюкарката“ споделя в предстоящата си книга „Crushmore: Essays on Love, Loss, and Coming-of-Age“ подробности за заснемането на една от най-деликатните си сцени в сериала „Ти“. Актьорът си спомня как се е наложило да разчита на доста „въздушни прегръдки“, за да изиграе момент на екранна интимност.

В откъс, публикуван от Vulture в четвъртък, Баджли описва сцена от трети сезон – част от „фентъзи поредица“, в която неговият герой Джо Голдбърг е интимен със съпругата си (Виктория Педрети), докато в ума си всъщност фантазира за библиотекарката (Тати Габриел).

„Режисьорът избра камерата да бъде поставена директно пред лицето ми. Това означаваше близък план, докато героят ми е напълно потънал в дисоциативен блян по време на полов акт“, пише 38-годишният актьор.

Скоро обаче възникнал проблем – на снимачната площадка нямало място нито за Педрети, нито за камерата. Така Баджли бил принуден да „симулира секс сам – прегръщайки въздуха на фалшиво легло във фалшива стая, заобиколен от целия екип“.

„И, разбира се, бях облечен в онези същите тесни прашки, които носех цяла сутрин, докато довършвахме сцената“, добавя той.

След време сцената била променена – вместо камерата да е на сантиметри от лицето му, Баджли трябвало да гледа право в обектива. „Това е нещо, което по навик никога не правя. Но като професионалист продължих и буквално се счупих до смърт.“

В книгата си той разкрива какво е изпитал в този момент: „Не съм у дома, но мога да си представя, че съм. Няма никой пред мен, но си представям, че има. Тялото ми доскоро се съпротивляваше да направя нужното, но след думата „действие“ съм изцяло присъстващ – лице в лице с чистия абсурд. Гледам в камерата. И стъпвам на земята.“

Баджли не е единственият от актьорския състав на „Ти“, който е говорил за трудностите при заснемането на интимни сцени. През 2021 г. Тати Габриел сподели пред Page Six, че е „изпаднала в паника“, когато е трябвало да снима първата си подобна сцена със звездата от „Лесна,а?“.

„Бях ужасно нервна“, признава актрисата от трети сезон. „Казах директно на Пен: ‘Никога не съм правила това преди.’ А той просто отвърна: ‘Всичко ще бъде наред.’ Имахме страхотен координатор по интимността на снимачната площадка, обсъдихме всичко в детайли и така придобихме яснота какво и как трябва да се направи.“

„В крайна сметка се получи повече като танц – хореографиран танц – отколкото нещо, което поражда нервност, неловкост или притеснение“, добавя тя.

Книгата на Пен Баджли „Crushmore: Essays on Love, Loss, and Coming of Age“ излиза на 14 октомври.

Пен Баджли е американски актьор и музикант, роден на 1 ноември 1986 г. Той придобива широка известност с ролята си на Дан Хъмфри в тийнейджърската драма „Клюкарката“ на The CW от 2007 до 2012 г. След „Клюкарката“, Баджли продължава да работи в киното и телевизията, но постига ново ниво на критично и популярно признание с превъплъщението си в Джо Голдбърг, чаровен, но опасен преследвач, в психологическия трилър сериал на Netflix „Ти“ (You), който стартира през 2018 г. Изпълнението му в „Ти“ затвърждава статута му на водещ актьор, способен на сложни и нюансирани роли. Освен актьорството, Баджли е и вокалист на инди поп групата MOTHXR.

Източник: pagesix.com    
Пен Баджли Сериал Ти Интимни сцени Заснемане Книга
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 1 ден
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 1 ден
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 1 ден
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 2 дни

