„Въртене на главата": Когато замаяността не е само от умора

Замаяността е един от най-често срещаните симптоми, който е сред ТОП-5 причини за търсене на медицинска помощ

2 октомври 2025, 06:42
„Въртене на главата": Когато замаяността не е само от умора
Източник: iStock/Getty Images

З амаяността е един от най-често срещаните симптоми, който е сред ТОП-5 причини за търсене на медицинска помощ. Тя може да се появи внезапно, да бъде плашеща по своята интензивност и да бъде проява на над сто различни заболявания: от проблеми с вътрешното ухо до сериозни мозъчни увреждания или дори психоемоционални разстройства.

Какво точно е замаяността, как да я различим от диагнозата световъртеж (вертиго) и кога е необходимо незабавно да потърсим медицинска помощ?

Марина Гулий, медицински директор и ръководител на научно-образователния отдел на Украинската академия по биологична медицина, дава отговор на тези въпроси.

– Замаяността често плаши хората, тъй като може да бъде симптом на много заболявания. Според вас каква трябва да бъде първата стъпка за човек, който изпитва замаяност?

– Посещение при семеен лекар. Не във всички случаи обаче семеен лекар може окончателно да определи причината за това състояние. В крайна сметка, замаяността може да бъде симптом на много заболявания, така че пациентът често се насочва към специалист – невролог, отоларинголог и др. В някои случаи може да се наложи допълнително изследване.

– Каква е разликата между замаяност и „световъртеж“?  

– Световъртежът е диагноза, която включва нарушение във вестибуларната система, т.е. структурите на вътрешното ухо, отговорни за равновесието. Това състояние може да бъде причинено от инфекции на вътрешното ухо, възпаление на слуховия нерв и други причини. В световен мащаб това състояние се нарича вертиго.

Всъщност терминът „замаяност“ не е диагноза, а симптом, който съпътства много патологии, а именно: травми и органични заболявания на мозъка и гръбначния мозък (включително атеросклероза, инсулт), вертеброгенни разстройства, различни соматични и психосоматични заболявания, психични разстройства. Освен това, замаяността може да бъде симптом на токсичните ефекти на някои лекарства или наркотици.

– Замаяността често е свързана с проблеми във вътрешното ухо. Разкажете ни как точно взаимодействат „ухото-око-мозъкът“ и защо нарушенията в тази система причиняват усещане за световъртеж?

– За да поддържа баланс, тялото ни използва три системи: 

  • визуална – предоставя информация за околната среда; 
  • вестибуларен (вътрешно ухо) – записва движението и положението на главата; 
  • сензорна (проприоцептивна) – определя положението на тялото в пространството. 

Нарушението във функционирането на която и да е от тези системи причинява усещане за световъртеж.

Причините са разнообразни. Първата са свързани с възрастта промени във вестибуларния апарат: възрастните хора често губят равновесие, падат и получават травми на опорно-двигателния апарат или главата. Втората са системни заболявания: полиневропатия, глаукома, катаракта. Третата е морска болест (люлеене) - несъответствие между зрителните и вестибуларните сигнали. Тоест, когато очите фиксират неподвижен хоризонт, а вестибуларният апарат регистрира люлеещо се движение. В този случай световъртежът е съпроводен с гадене и повръщане.

– Последните проучвания показват висока честота на психогенно замаяност, свързано със стрес и тревожност. Как пациентът може да разбере, че състоянието му може да е свързано с психическо, а не с физическо здраве?

– Психогенното замаяност често се появява на фона на тревожни разстройства, панически атаки или депресия. В такива случаи то е част от вегетативната реакция на стрес и е съпроводено с чувство на страх, учестен пулс, изпотяване, задух. Хората описват психогенното замаяност по следния начин: „мъгла в главата“, „чувство за нестабилност“, „земята се движи под краката ви“, „загуба на контакт с реалността“. Такива симптоми често се изострят в стресови ситуации или докато са в тълпа.

Замаяността при бременни жени се счита за физиологичен симптом. Тя обаче може да бъде признак на сериозни състояния: анемия, прееклампсия, тромбоемболизъм и нарушения на сърдечно-съдовата система.

Във военните среди основните причини за световъртеж са травматично мозъчно увреждане, акупресура, хронична умора, посттравматично стресово разстройство (ПТСР). Лечението на военнослужещите се провежда от интердисциплинарен екип, който включва терапевт, специалист по рехабилитация, психолог, невролог и други специалисти.

Освен това, анималотерапията – лечение и рехабилитация с помощта на животни – се е доказала добре при коригиране на ефектите от посттравматично стресово разстройство при военни, цивилни и деца.

– Хората често игнорират замаяността, смятайки я за нещо незначително: ниско кръвно налягане или метеочувствителност. Назовете няколко „червени флага“, когато замаяността е сигнал за сериозна опасност за здравето и изисква незабавна медицинска помощ.

– Предупредителните знаци са: 

  • гадене и изпотяване – може да показват тежки вегетативни нарушения; 
  • повишена чувствителност към светлина и шум – може да показва наличието на силна мигрена; 
  • Нарушението на слуха и шумът в ушите са характерни за болестта на Мениер; 
  • Когнитивни и двигателни нарушения, намалена памет и внимание, забавяне на психичните процеси – симптоми на дисциркулаторна енцефалопатия (последица от травматични мозъчни увреждания, атеросклероза или други органични мозъчни лезии).

– Вестибуларната мигрена се увеличава в световен мащаб, особено сред младите жени. Какво представлява това състояние и какви биха могли да бъдат причините за увеличаването на случаите? 

– Вестибуларната мигрена е форма на мигрена, при която класическите симптоми: главоболие, фотофобия (чувствителност към светлина - бел. ред.), гадене, са съпроводени с вестибуларна дисфункция - дисбаланс, усещане за световъртеж и люлеене.

Вестибуларната мигрена е една от най-честите причини за повтарящо се световъртеж при млади жени. Те са засегнати 2-3 пъти по-често от мъжете. А увеличението на случаите на вестибуларна мигрена при жените днес е свързано с хроничен стрес, неврохормонални нарушения и влиянието на електронните устройства.

Заключение

Терминът „замаяност“ не винаги е „обикновена слабост“ или „умора“. Разбира се, главата ви може да се „замая“ от стрес или дори от промяна във времето, но понякога това е първият звънец за по-сериозни здравословни проблеми. И този сигнал не бива да се пренебрегва. В края на краищата, тялото ни винаги дава подсказки. И най-ценното нещо, което можете да направите за себе си, е да не чакате да „мине от само себе си“, а да се консултирате с лекар навреме. В крайна сметка здравето е инвестиция, която винаги се отплаща стократно.

Източник: unn.ua    
Замаяност Световъртеж Медицинска помощ Здравни симптоми Вестибуларен апарат Психогенно замаяност Причини за замаяност Диагностициране Вестибуларна мигрена Вътрешно ухо
