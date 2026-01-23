Любопитно

„Война или мир?“ в „Темата на NOVA”

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

23 януари 2026, 14:30
„Война или мир?“ в „Темата на NOVA”
Иван Кънчев   

Н ападения, дронове, териториални претенции – Европа е изправена пред изпитания, непознати от десетилетия. Има ли риск от нови конфликти и каква е реалната готовност на НАТО за сблъсъци? „Темата на NOVA” търси отговорите тази събота.

Журналистът Иван Кънчев се включва в бойно учение на Алианса в Средиземно море заедно с български военни. И получава специален достъп до едни от най-високотехнологичните машини на НАТО, които участват в симулациите на военни действия. А чрез триизмерни визуализации, разработени от екипа на NOVA, зрителите ще могат да видят отблизо последно поколение изтребители и бойни кораби.

Пред камерата на Иван Кънчев застава главнокомандващият силите на НАТО В Европа – генерал Алексъс Гринкевич. Къде е мястото на България в силите на Алианса? В ерата на ескалиращи международни конфликти и постоянни хибридни атаки – има ли все още шанс за мир и дипломация?

Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Даниел Георгиев.

Очаквайте „Война или мир?“ в „Темата на NOVA“ на 24 януари, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

НАТО Военни учения Европа Конфликти България Отбрана Дронове Бойна техника Хибридни атаки Война и мир
Последвайте ни
Край на мандата: КС прие оставката на Румен Радев, България има нов президент - Илияна Йотова

Край на мандата: КС прие оставката на Румен Радев, България има нов президент - Илияна Йотова

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

„Напусна мизерния ни свят“: Почина писателят Калин Терзийски

„Напусна мизерния ни свят“: Почина писателят Калин Терзийски

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV

Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV

carmarket.bg
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 17 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 16 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 18 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кой е първият джентълмен на България - съпругът на Илияна Йотова&nbsp;</p>

Първият джентълмен на България: Кой е съпругът на президента Илияна Йотова

България Преди 15 минути

Докато Илияна Йотова изкачваше всяко стъпало на политическата стълбица – от новинарското студио на БНТ до залите на Европейския парламент и „Дондуков“ 2 – до нея винаги е стоял един и същ мъж. Андрей Йотов

<p>Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV</p>

Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV

Технологии Преди 15 минути

Днес бяха връчени първите шест договора за изграждане на бързи зарядни центрове за електромобили по ТЕН-Т мрежата

<p>ЕС пуска &bdquo;тежката артилерия&ldquo; срещу непристойните ИИ</p>

Европейският съюз пуска „тежката артилерия“ срещу непристойните ИИ

Свят Преди 44 минути

<p>Не дръжте тези неща у дома &ndash; привличат бедност</p>

Не дръжте тези неща у дома – привличат бедност

Любопитно Преди 49 минути

Тези предмети действат като невидими течове, през които възможностите и благополучие се изплъзват

Катастрофата със сина на Кадиров, която парализира Кремъл

Катастрофата със сина на Кадиров, която парализира Кремъл

Свят Преди 59 минути

ПТП с участието на любимия син на ръководителя на републиката се оказва въпрос за устойчивостта на цялата власт в Чечения

Доналд и Мелания Тръмп отбелязаха 21 години брак

Доналд и Мелания Тръмп отбелязаха 21 години брак

Любопитно Преди 1 час

Доналд и Мелания Тръмп отбелязаха 21 години брак на 22 януари 2025 г., като празнуваха с вечеря във Вашингтон, а първата дама скоро представя документалния филм „Мелания“ за живота си преди Белия дом

Археолози откриха „италианския Тутанкамон“: 2000-годишен университет, погребан от Везувий

Археолози откриха „италианския Тутанкамон“: 2000-годишен университет, погребан от Везувий

Свят Преди 1 час

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун

Със зимно палто в женска спа зона: Ким Чен-ун на инспекция

Любопитно Преди 1 час

Оцеля ли френското правителство при гласуването на втория вот на недоверие

Оцеля ли френското правителство при гласуването на втория вот на недоверие

Свят Преди 1 час

Първият вот, внесен от крайнолявата партия "Непокорна Франция" също не мина

Шанс в края на януари - големи промени за пет зодии

Шанс в края на януари - големи промени за пет зодии

Любопитно Преди 1 час

Според астролозите Овен, Близнаци, Рак, Дева и Стрелец ще получат специален шанс в работата, финансите или личния живот

След раздялата с Кийт Ърбан: Никол Кидман покорява Антарктида

След раздялата с Кийт Ърбан: Никол Кидман покорява Антарктида

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда отбеляза, че вече е посетила всички седем континента с пътуването си до Антарктида

<p>Жена падна в Гребния канал в Пловдив</p>

Жена падна в Гребния канал в Пловдив, мъже я спасиха от удавяне и премръзване

България Преди 1 час

Огнеборците определят действията на мъжете като изключително хладнокръвни и героични

Любимият рапър на Еминем идва в София: Световната икона REDMAN пристига у нас

Любимият рапър на Еминем идва в София: Световната икона REDMAN пристига у нас

Любопитно Преди 2 часа

Хип-хоп легендата REDMAN идва в София на 14 май. Рапърът, определен от Еминем за един от най-великите на всички времена, ще представи шоу, размиващо границите между класическия East Coast звук и модерната вълна.

<p>Арестуваха четирима ученици в Пловдив</p>

Арестуваха четирима ученици за серия грабежи в Пловдив

Свят Преди 2 часа

Задържаните имат предишни регистрации в полицията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп на церемонията за учредяването на неговия Съвет за мир

Трябва ли България да плати $1 млрд. за Съвета за мир на Тръмп

България Преди 2 часа

Покани бяха разпратени до над 60 държави, включително България, а вчера (22 януари) българският премиер в оставка Росен Желязков подписа българското участие

.

Песков: Украинската армия трябва да напусне Донбас

Свят Преди 2 часа

"Те трябва да се оттеглят оттам", категоричен е Песков

Всичко от днес

От мрежата

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Парис Хилтън за изтичането на нейно интимно видео: „Нарекоха го скандал, беше злоупотреба“

Edna.bg

Отиде си писателят Калин Терзийски

Edna.bg

Еуфория в Шалке: 1200 фена посрещнаха Джеко на първата му тренировка (видео)

Gong.bg

Ботев Пловдив привлече футболист от Югоизточната Трета лига

Gong.bg

България има нов президент

Nova.bg

Отиде си писателят Калин Терзийски

Nova.bg