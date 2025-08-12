Любопитно

В търсене на свободата в новата седмица на „Великият понеделник“

Гласуването е активно, а всички участници в него могат да спечелят награди

12 август 2025, 12:46
В търсене на свободата в новата седмица на „Великият понеделник“
Източник: NOVA

Д вама необичайни герои ще вземат съдбата си в свои ръце, за да разкрият скритата си сила и желание сами да определят пътя си в седмата седмица на „Великият понеделник”. „Соник: Филмът“ и „Свободен играч“ влизат в битка за зрителското внимание, а този от филмите, който получи повече гласове на сайта - https://greatmonday.bg, ще бъде излъчен в понеделник (18 август) от 21:00 ч. по KINO NOVA. 

Източник: NOVA

Един различен таралеж ще потърси убежище на Земята в първото предложение за седмицата - „Соник: Филмът“. Той е свръхбърз, може да произвежда електромагнитни импулси, а златните пръстени от неговата галактика му позволяват да отваря портали към различни места във вселената. Соник не иска никой да се възползва от силата му, но поради невнимание, той ще попадне в полезрението на д-р Роботик (Джим Кери), чиято единствена цел е световно господство. Докато се опитва да залови неуловимия таралеж, той ще се сблъска с полицай Том Уашовски (Джеймс Марсдън), но ще успее ли униформеният да осуети планове на лудия учен? 

Източник: NOVA

Във второто предложение за седмицата Райън Рейнолдс ще преобърне играта и ще се превърне в „Свободен играч“. Гай е скромен банков касиер, който научава, че всъщност е фонов герой във видео игра, в която всеки ден влизат милиони хора и издевателстват над такива като него – със специални оръжия или с голи ръце. Сред най-големите му мечти е да срещне любовта и когато вижда на улицата жената на мечтите си (Джоди Комър), той е готов да промени живота си. Гай ще бъде добрият герой в собствената си игра, ще неутрализира лошите и постепенно ще се превърне в легенда. Какво ще се случи с него и мечтите му, когато собственикът на играта реши да я спре?   

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник” - https://greatmonday.bg. На 18 август, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в седмата седмица на кампанията. По традиция всички, които участват в гласуването, ще могат да спечелят брандирани подаръци, а в края на кампанията един от всички тях ще получи голямата награда – безжична колонка от ново поколение, с която гледането на любимите филми ще се превърне в още по-впечатляващо изживяване.     

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA.

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.

Източник: NOVA    
Соник Свободен играч Великият понеделник KINO NOVA гласуване за филм
Последвайте ни
Ритане, скубане, шамари: Брутална агресия между деца в Кула

Ритане, скубане, шамари: Брутална агресия между деца в Кула

Мощно земетресение в Тихоокеанския „Огнен пръстен“

Мощно земетресение в Тихоокеанския „Огнен пръстен“

Ето колко е средната заплата през второто тримесечие на 2025 г.

Ето колко е средната заплата през второто тримесечие на 2025 г.

Биберони за възрастни – най-новият хит в Китай

Биберони за възрастни – най-новият хит в Китай

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

pariteni.bg
10 породи кучета за стопани без опит

10 породи кучета за стопани без опит

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Горските пожари, бушуващи в Испания, взеха жертва

Горските пожари, бушуващи в Испания, взеха жертва

Свят Преди 23 минути

Мъж е починал в резултат на изгаряния

Четирима ранени след катастрофа край Луковит

Четирима ранени след катастрофа край Луковит

България Преди 31 минути

Зад волана бил 20-годишен младеж

Лиъм Нийсън

Шокиращата реакция на Лиъм Нийсън към Labubu

Любопитно Преди 1 час

Зъбатата играчка е абсолютен феномен по целия свят

<p>Може ли Путин да бъде арестуван в Аляска?</p>

Може ли Путин да бъде арестуван в Аляска по време на срещата с Тръмп

Свят Преди 1 час

Путин и Тръмп се срещат на фона на войната в Украйна, докато Зеленски категорично отказва териториални отстъпки, а международната общност следи с безпокойство бъдещето на мирния процес

Заради спешно секцио: Полицаи ескортираха родилка от Добрич до Варна, родиха се близначета

Заради спешно секцио: Полицаи ескортираха родилка от Добрич до Варна, родиха се близначета

България Преди 1 час

Бъдещият татко помолил униформените за помощ

<p>НАСА с информация за кометата, за която учен твърди, че е&nbsp;извънземна сонда</p>

Междузвездна комета или извънземна сонда? „Хъбъл“ прави най-ясната снимка досега

Свят Преди 1 час

„Никой не знае откъде точно идва кометата. Все едно да зърнеш куршум само за хилядна от секундата"

Задържаха 25-годишен, подпалил пожар в Плевенско

Задържаха 25-годишен, подпалил пожар в Плевенско

България Преди 2 часа

Той обгарял кабели за желязо и поради непредпазливост е запалил пожара

<p>Космическият обир в НАСА: Заради секс на Луната или за пари?</p>

Космическият обир в НАСА: Заради секс на Луната или за пари?

Любопитно Преди 2 часа

Най-невероятният обир се е случил преди малко повече от 23 години и в крайна сметка е довел до секс на Луната – буквално

Военен дрон е открит на плаж край Созопол

Военен дрон е открит на плаж край Созопол

България Преди 2 часа

По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца

Удължава се крайният срок за кастинга на хитовата игра “The Floor“

Удължава се крайният срок за кастинга на хитовата игра “The Floor“

Любопитно Преди 2 часа

До 20 август кандидатите могат да се записват на https://nova.bg/casting

Шофьор в ареста след катастрофата, затворила АМ „Тракия“

Шофьор в ареста след катастрофата, затворила АМ „Тракия“

България Преди 2 часа

31-годишен с 1,92 промила алкохол предизвика катастрофа и блокира движението към Бургас

Акция на полицията на пътя Пазарджик - Пловдив, за какво проверяват

Акция на полицията на пътя Пазарджик - Пловдив, за какво проверяват

България Преди 2 часа

Тя се извършва при разклона на село Говедаре

Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия (СНИМКИ/ВИДЕО)

Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия (СНИМКИ/ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна

.

Умен избор с Flip.bg за новата учебна година

Любопитно Преди 2 часа

Актуалната кампания на технологичния стартъп, който предлага ремаркетирани телефони, таблети, лаптопи и смарт часовници, идва с многобройни предимства за ученици и студенти

Мъж с мисия изпитва искреността на дамите в „Диви и красиви“

Мъж с мисия изпитва искреността на дамите в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 2 часа

Първите индивидуални срещи ще предизвикат смесени емоции тази вечер от 21:00 ч.

92-годишен мъж даде над 19 000 лева на "ало" измамници

92-годишен мъж даде над 19 000 лева на "ало" измамници

България Преди 2 часа

Той хвърлил парите през прозорец на апартамента си

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Кои са мъжете в "Диви и красиви" - всичко, което знаем за тях (СНИМКИ)

Edna.bg

Опасността да губим мускули и сила след 40. И каква е тайната за здраво тяло

Edna.bg

Младежки национал се отказа от България

Gong.bg

Манчестър Юнайтед направи Бербатов сенсей (видео)

Gong.bg

Заради санкциите срещу Русия: Претърсват търговци на оръжие у нас (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Нов скок на заразените с коронавирус в България през последните дни

Nova.bg