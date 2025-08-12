В търсене на свободата в новата седмица на „Великият понеделник“

Д вама необичайни герои ще вземат съдбата си в свои ръце, за да разкрият скритата си сила и желание сами да определят пътя си в седмата седмица на „Великият понеделник”. „Соник: Филмът“ и „Свободен играч“ влизат в битка за зрителското внимание, а този от филмите, който получи повече гласове на сайта - https://greatmonday.bg, ще бъде излъчен в понеделник (18 август) от 21:00 ч. по KINO NOVA.

Един различен таралеж ще потърси убежище на Земята в първото предложение за седмицата - „Соник: Филмът“. Той е свръхбърз, може да произвежда електромагнитни импулси, а златните пръстени от неговата галактика му позволяват да отваря портали към различни места във вселената. Соник не иска никой да се възползва от силата му, но поради невнимание, той ще попадне в полезрението на д-р Роботик (Джим Кери), чиято единствена цел е световно господство. Докато се опитва да залови неуловимия таралеж, той ще се сблъска с полицай Том Уашовски (Джеймс Марсдън), но ще успее ли униформеният да осуети планове на лудия учен?

Във второто предложение за седмицата Райън Рейнолдс ще преобърне играта и ще се превърне в „Свободен играч“. Гай е скромен банков касиер, който научава, че всъщност е фонов герой във видео игра, в която всеки ден влизат милиони хора и издевателстват над такива като него – със специални оръжия или с голи ръце. Сред най-големите му мечти е да срещне любовта и когато вижда на улицата жената на мечтите си (Джоди Комър), той е готов да промени живота си. Гай ще бъде добрият герой в собствената си игра, ще неутрализира лошите и постепенно ще се превърне в легенда. Какво ще се случи с него и мечтите му, когато собственикът на играта реши да я спре?

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник” - https://greatmonday.bg. На 18 август, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в седмата седмица на кампанията. По традиция всички, които участват в гласуването, ще могат да спечелят брандирани подаръци, а в края на кампанията един от всички тях ще получи голямата награда – безжична колонка от ново поколение, с която гледането на любимите филми ще се превърне в още по-впечатляващо изживяване.

